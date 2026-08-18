La tajante respuesta del Cholo Simeone sobre el caso Julián Álvarez en vísperas del debut del Atlético de Madrid

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, ya había negado públicamente esa posiblidad y Simeone reforzó esa sentencia. "Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en la que habló, no hay más. Esto es como en los juicios, no ha lugar. Está más que claro lo que expresó y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo".

En ese sentido, al ser consultado sobre si el hincha del Aleti merece una disculpa por parte del jugador por todo el ruido sobre su salida, el DT argentino aclaró: "Soy muy respetuoso con las opiniones de todos. Siempre lo he dicho en todos los espacios que nos ha tocado, hoy con Julián soy muy respetuoso a todo lo que puedan opinar todos".

Cerrado el debate sobre la salida de Álvarez, Diego Simeone se refirió al plano deportivo en el que el delantero de la Selección argentina es fundamental en su esquema. "Es un chico extraordinario, estuvimos hablando como siempre. Entiendo, desde lo deportivo, que necesita un punto más de entrenamiento para llegar de la mejor manera al domingo. Es el mejor jugador que tenemos ofensivamente y sigo pensando igual: armar un equipo alrededor de él pensando en su potencia, calidad, jerarquía y talento".

Atlético de Madrid debutará este jueves 19 de agosto ante Málaga, desde las 16 (hora argentina) por la primera fecha del torneo español.