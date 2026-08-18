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La tajante respuesta del Cholo Simeone sobre el caso Julián Álvarez en vísperas del debut del Atlético de Madrid

Diego Simeone se refirió al caso Julián Álvarez en el Atlético de Madrid y dejó en clara la situación sobre la posible salida del jugador

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Diego Simeone se refirió a la situación de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid.

Diego Simeone se refirió a la situación de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid.

Todo parece indicar que Julián Álvarez no saldrá en este mercado de pases del Atlético de Madrid. Pese a que el 9 manifestó su deseo de jugar en el Barcelona, y más allá de las ofertas enviadas desde el club culé, el elenco Colchonero no se muestra dispuesto a dar el brazo a torcer por el campeón del mundo y la continuidad del ex River se encaminaría a nueva temporada bajo las órdenes de Simeone.

Justamente el mismo Cholo Simeone se refirió al caso Julián Álvarez en la conferencia de prensa previa al encuentro contra Málaga por la primera fecha de la Liga española y fue contundente.

Julián Álvarez manifestó su deseo de salir del Atlético de Madrid y el Cholo Simeone negó que pueda darse esa posibilidad.

Julián Álvarez manifestó su deseo de salir del Atlético de Madrid y el Cholo Simeone negó que pueda darse esa posibilidad.

Simeone fue tajante con el caso de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

El Cholo se refirió a la continuidad de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid y fue contundente al expresar que no existen posibilidades de que el ex River salga en este mercado de pases.

Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, ya había negado públicamente esa posiblidad y Simeone reforzó esa sentencia. "Si el dueño del club tajantemente habla de la manera en la que habló, no hay más. Esto es como en los juicios, no ha lugar. Está más que claro lo que expresó y desde ese lugar nosotros nos comportamos desde lo deportivo".

En ese sentido, al ser consultado sobre si el hincha del Aleti merece una disculpa por parte del jugador por todo el ruido sobre su salida, el DT argentino aclaró: "Soy muy respetuoso con las opiniones de todos. Siempre lo he dicho en todos los espacios que nos ha tocado, hoy con Julián soy muy respetuoso a todo lo que puedan opinar todos".

Cerrado el debate sobre la salida de Álvarez, Diego Simeone se refirió al plano deportivo en el que el delantero de la Selección argentina es fundamental en su esquema. "Es un chico extraordinario, estuvimos hablando como siempre. Entiendo, desde lo deportivo, que necesita un punto más de entrenamiento para llegar de la mejor manera al domingo. Es el mejor jugador que tenemos ofensivamente y sigo pensando igual: armar un equipo alrededor de él pensando en su potencia, calidad, jerarquía y talento".

Atlético de Madrid debutará este jueves 19 de agosto ante Málaga, desde las 16 (hora argentina) por la primera fecha del torneo español.

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