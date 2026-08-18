Boca visita a Recoleta de Paraguay por la clasificación a los cuartos de final: hora, TV y formaciones

La buena noticia es la ventaja que posee Boca gracias a la victoria en el encuentro de ida donde se impuso por 3 a 1 a Recoleta de Paraguay gracias a los goles de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores. A octavos de final, el Xeneize llegó luego de conseguir la clasificación, por penales ante O'Higgins de Chile, en una muy sufrida serie.

Por su parte, Recoleta de Paraguay viene de caer por 2 a 1 ante como local ante 2 de Mayo por la quinta fecha del torneo Clausura de la Liga paraguaya. El DT decidió rotar el equipo y sufrió un traspié. Además, el combinado guaraní no podrá contar en la vuelta con la presencia de Báez ni Mosquera por haber sido expulsados en el compromiso de ida.

Es preciso recordar que Recoleta fue una de las sorpresas de la fase de grupos, ya que finalizó primero en su zona, al terminar por encima de grandes equipos del fútbol sudamericano como Santos de Brasil y San Lorenzo.

Boca vs Recoleta de Paraguay por Copa Sudamericana: probables formaciones

Recoleta de Paraguay: Nelson Ferreira; Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Pedro Ríos; Juan Falcón, Juan Franco, Ronal Domínguez, Orlín Barreto; Aldo González y Paul Charpentier. DT: Jorge González.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech o Sebastián Villa, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.