Sacaron cabras de una isla en helicóptero y recuperaron un ecosistema único de América Latina

El cambio comenzó en 2016, cuando el Environmental Awareness Group (EAG), junto con otras organizaciones, puso en marcha un ambicioso proyecto de restauración. El primer desafío fue retirar las aproximadamente 60 cabras salvajes que quedaban en la isla. Capturarlas no fue sencillo. Durante los primeros dos meses, los voluntarios solamente consiguieron atrapar una.

¿Cómo salvaron una isla de América Latina?

Finalmente, los trabajadores lograron reunirlas y trasladarlas en helicóptero hasta Antigua. Para reducir el estrés durante el viaje, las cabras fueron colocadas dentro de bolsas de plástico hasta el cuello, con los ojos cubiertos y los cuernos protegidos con espuma. El traslado duró unos 20 minutos.

El segundo de la isla gran problema eran las ratas. Los especialistas estimaban que había unas 6.000 ratas negras distribuidas por la isla. Para eliminarlas se utilizaron cebos con veneno y, debido a que algunas zonas de Redonda eran prácticamente inaccesibles, también participaron escaladores que colocaron el veneno en sectores de los acantilados donde los trabajadores no podían llegar fácilmente.

En apenas un año, las poblaciones de aves terrestres aumentaron diez veces. También se recuperaron especies endémicas como el llamado Redonda ground dragon, un pequeño lagarto negro, y el lagarto arborícola de Redonda (Anolis nubilus). La vegetación comenzó a expandirse y la isla pasó visualmente de tonos marrones a una cobertura mucho más verde.

El cambio también quedó registrado en los estudios de vegetación. Un relevamiento realizado en 2012 había identificado 17 tipos de vegetación, mientras que el recuento de 2019 registró 88. Es decir, en pocos años se multiplicó de manera notable la variedad de plantas observadas en la isla.