La isla que nació frente a un barco pesquero hace 60 años y que hoy es un oasis en medio del mar

Pero la naturaleza tiene sus formas de actuar y así como hizo que la isla naciera, también le eliminó la mitad de su territorio con tormentas del Atlántico Norte, que terminaron por erosionar su superficie.

Pero así como la naturaleza quita, también se encarga de entregar, ya que la pila de ceniza que era la isla al principio, con el paso del tiempo, se fue transformando a causa del calor y de las reacciones químicas. Estos dos factores llevaron a que la ceniza se congelara y se transformara en roca dura y lava basáltica, lo que le proveyó a la isla Surtsey de una armadura contra la que el mar no ha podido.

La transformación de la isla en un oasis marino

Casi desde que nació, la isla fue declarada reserva natural y desde el 2008 es Patrimonio de la Humanidad. Allí no vive nadie, ni tampoco se aceptar al turismo, solo pueden pisarla aquellos científicos que hayan sido autorizados a investigar cómo la vida se abre paso desde cero.

De hecho, lo que era solamente una roca, en 60 años se ha transformado en un oasis en medio del mar, gracias a las primeras semillas que llegaron por el viento o arrastradas por el mar. Pero no solo eso, sino que gaviotas y frailecillos anidan en la isla y sus excrementos actúan como fertilizante, lo que ha llevado a que en la actualidad existan una 60 especies de plantas, insectos, aves marinas y hasta familias de focas que usan sus playas de arena negra para sus crías.