FADEP perdió ante Santamarina en Tandil por el Federal A

El primer tiempo fue parejo y no se sacaron diferencias. En el complemento el equipo tandilense marcó la diferencia con los dos goles que anotó.

El equipo dirigido por Diego Pozo tiene 4 puntos en la Zona B, ya que obtuvo un triunfo, un empate y dos derrotas.

Los partidos que jugó FADEP en esta Reválida

En la primera fecha, FADEP, le ganó a Círculo Deportivo Nicanor Otamendi (1-0), como local, luego perdió ante Juventud Unida (0-1), en San Luis y venía de igualar 0 a 0 con Costa Brava como local. Este lunes cayó derrotado frente a Santamarina.

Lo que viene para FADEP

En el marco de la 4ta fecha FADEP se enfrentará ante Sol de Mayo, de Viedma, de local, el próximo domingo. En lo que será una nueva presentación en el predio de Russell.

La Síntesis:

Santamarina: Uriel Moris; Rodrigo Di Carlo, Nicolás Romat, Luciano Domíniguez y Tobías Ferrari; Franco Meza, Nicolás Igartúa, Facundo Pérez y Alexis Devesa; Mateo Ijurco y Tomás Romero. DT: Nicolás Serrantes.

FADEP: Cristian Aracena; Nicolás Alí, Nahuel Iribarren, Brayan Sosa y Federico Pérez; Diego Tonetto, Lucas Ramírez, Brian Zabaleta y Julián Pérez; Leandro Soria y Matías Persia. DT: Diego Pozo.

Goles: ST: 16' Devesa y 35' San Martín.

Cambios: ST: 13’ Matías Benítez y Bautista San Martín por Meza y Romero (S),18' Ezequiel Bonacorso y Brandon Cuello por Alí y Zabaleta (F), 20' Ignacio Lucero por Di Carlo (F), 24’ Lautaro Taboada y Gonzalo Klusener por Tonetto y Soria (F), Pablo Dellarole por J. Pérez (F).

Estadio: San Martín de Tandil.

Árbitro: Alejandro Scionti.