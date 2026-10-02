El piloto apuñalado en pleno vuelo contó cómo evitó una tragedia con más de 170 pasajeros

Un vuelo de pesadilla con final feliz. Algunos detalles del relato del capitán tras sobrevivir al ataque presuntamente terrorista de su compañero. Asistido con IA a partir del contenido periodístico.

El avión cayó más de 5.000 metros

El episodio ocurrió durante el vuelo FZ1073 de Flydubai, que había despegado de Dubai con destino a Tel Aviv durante la madrugada del miércoles.

Unas dos horas y media después del inicio del viaje, la aeronave descendió abruptamente más de 17.000 pies, unos 5.200 metros.

Antes de esa caída, el avión emitió una señal de emergencia a los controladores aéreos y posteriormente activó el código squawk 7500, utilizado internacionalmente para advertir una posible situación de secuestro de una aeronave.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, uno de los pilotos apuñaló al otro y luego aparentemente intentó provocar la caída del avión. Tras la apertura de la puerta de la cabina, pasajeros y miembros de la tripulación consiguieron reducir al atacante.

Dos pilotos que viajaban como pasajeros tomaron los controles

Una circunstancia resultó decisiva para completar el aterrizaje: a bordo viajaban dos pilotos de reserva, quienes pudieron hacerse cargo del avión después de que el agresor fuera inmovilizado.

La aeronave finalmente aterrizó de manera segura a las 6.58, hora local, en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita.

Machchhar fue trasladado inicialmente a un hospital de esa ciudad y posteriormente llevado en avión a Abu Dhabi. De acuerdo con la información difundida por autoridades indias, permanecía estable y evolucionaba favorablemente.

El gobierno de India destacó públicamente la actuación del comandante, que lleva 17 años como piloto.

“Puedo saber qué está sucediendo con el avión incluso con los ojos cerrados”, le dijo Machchhar a Modi durante la conversación que mantuvieron después del ataque.

El primer ministro indio respondió que su “coraje, paciencia y rapidez para tomar decisiones” habían contribuido a salvar numerosas vidas.

Investigan si hubo una motivación terrorista

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos iniciaron una investigación para determinar si el ataque estuvo relacionado con alguna actividad o finalidad terrorista.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, afirmó que el agresor era ciudadano de Omán y sostuvo, en una entrevista con Fox News, que las investigaciones preliminares indicaban que había atravesado un proceso de “adoctrinamiento radical islamista”.

Esa hipótesis permanecía bajo investigación y no había sido confirmada de manera independiente.

Según el mandatario israelí, después de ser reducido y atado por pasajeros y miembros de la tripulación, el atacante pidió repetidamente que lo mataran. Netanyahu interpretó ese comportamiento como una señal de que tenía intenciones suicidas.

Mientras avanzaba la investigación, Machchhar continuaba recuperándose de las heridas en Abu Dhabi.

“No miro esta herida como una herida, porque eso haría que mi recuperación fuera todavía más difícil”, dijo el piloto. “La veo como un viaje que avanza lentamente y llevará tiempo, pero estoy seguro de que me recuperaré y volveré a estar sano”.