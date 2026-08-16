Mel Gibson arrasa con brutal película de acción más exitosa del mundo

HBO Max: de qué trata la película Justicia brutal

Con el policial sucio como modelo, Justicia brutal sigue dos líneas que corren paralelas y entre las que el director alterna su atención.

Por un lado está Henry, un joven que vuelve a su casa después de pasar una temporada en la cárcel. Él vive en un barrio pobre junto a su familia y, a pesar de ser un tipo inteligente, parece condenado a recaer en el crimen por una realidad en la que las oportunidades no son lo que sobra.

Del otro lado están Ridgeman y Lurasetti (Mel Gibson y Vince Vaughn en estado de gracia), una pareja de policías que son suspendidos cuando se hace público un video en el que durante un procedimiento se los ve maltratar a un sospechoso de traficar drogas en escuelas.

La realidad de ambos tampoco es un remanso. Sobre todo la de Ridgeman, el más viejo de los dos, que después de casi 40 años de servicio no puede pagarse un alquiler en un barrio en el que su hija adolescente pueda volver de la escuela sin ser atacada por los otros chicos que viven en el lugar.

HBO Max: reparto de la película Justicia brutal

Mel Gibson

Vince Vaughn

Tony Kittles

Don Johnson

Udo Kier

Tráiler de la película Justicia brutal