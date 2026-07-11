La multipremiada serie de comedia que está en HBO Max y no te puedes perder
La serie tiene un humor afilado, personajes inolvidables y premios que confirman su enorme calidad
En esta ocasión, la recomendación del día es una serie que está disponible en HBO Max y es protagonizada por Jean Smart. La actriz ha participado en múltiples series y películas como Fargo, Samantha Who?, Frasier y más.
La serie en cuestión se llama Hacks y es una comedia estadounidense creada por Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky que se emitió entre el 2021 y el 2026 en HBO Max. Tiene cinco temporadas y un total de 47 episodios.
Ha recibido el aclamo de las críticas y ha ganado numerosos premios, incluido el Premio Primetime Emmy a la mejor serie de comedia en 2024, cuatro premios Primetime Emmy a la mejor actriz principal en una serie de comedia (para Jean Smart) y un premio Primetime Emmy a la mejor actriz de reparto en una serie de comedia (para Hannah Einbinder); así como el premio Globo de Oro a la mejor comedia por su primera y tercera temporadas.
HBO Max: ¿de qué trata la serie?
"Hacks explora la relación entre Deborah Vance, una legendaria comediante de Las Vegas, y una joven desconocida con mucho que decir", revela la descripción oficial de HBO Max.
Deborah Vance es una diva legendaria de la comedia stand-up de Las Vegas, que intenta mantener la relevancia mientras el director del casino donde actúa intenta reducir las fechas de sus actuaciones.
Ava Daniels es una escritora de comedia de la Generación Z que no puede encontrar trabajo debido a que fue "cancelada" por un tuit polémico que publicó. Ambas se unen a regañadientes para refrescar el material de Vance y aprender a respetar sus diferencias.
Reparto de Hacks
- Jean Smart como Deborah Vance.
- Hannah Einbinder es Ava Daniels.
- Carl Clemons-Hopkins interpreta a Marcus Vaughan.
- Paul W. Downs como Jimmy LuSaque Jr.
- Megan Stalter es Kayla Schaefer.
- Rose Abdoo interpreta a Josefina.