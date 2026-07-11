La multipremiada serie de comedia que está en HBO Max y no te puedes perder

La serie tiene episodios que duran entre 25 y 40 minutos. Imagen: HBO Max.

Ha recibido el aclamo de las críticas y ha ganado numerosos premios, incluido el Premio Primetime Emmy a la mejor serie de comedia en 2024, cuatro premios Primetime Emmy a la mejor actriz principal en una serie de comedia (para Jean Smart) y un premio Primetime Emmy a la mejor actriz de reparto en una serie de comedia (para Hannah Einbinder); así como el premio Globo de Oro a la mejor comedia por su primera y tercera temporadas.

HBO Max: ¿de qué trata la serie?

"Hacks explora la relación entre Deborah Vance, una legendaria comediante de Las Vegas, y una joven desconocida con mucho que decir", revela la descripción oficial de HBO Max.

Deborah Vance es una diva legendaria de la comedia stand-up de Las Vegas, que intenta mantener la relevancia mientras el director del casino donde actúa intenta reducir las fechas de sus actuaciones.

La serie ganó múltiples premios. Imagen: HBO Max.

Ava Daniels es una escritora de comedia de la Generación Z que no puede encontrar trabajo debido a que fue "cancelada" por un tuit polémico que publicó. Ambas se unen a regañadientes para refrescar el material de Vance y aprender a respetar sus diferencias.

Reparto de Hacks