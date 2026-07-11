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La multipremiada serie de comedia que está en HBO Max y no te puedes perder

La serie tiene un humor afilado, personajes inolvidables y premios que confirman su enorme calidad

Paula García
Por Paula García [email protected]
La serie es protagonizada por Jean Smart y Hannah Einbinder. Imagen: HBO Max.

La serie es protagonizada por Jean Smart y Hannah Einbinder. Imagen: HBO Max.

Las series de comedia son perfectas para desconectar de la rutina y mejorar el estado de ánimo. Además, suelen tener episodios cortos por lo que son mucho más fáciles de ver, ya sea en un almuerzo, antes de ir a dormir o incluso en una cena con amigos.

En esta ocasión, la recomendación del día es una serie que está disponible en HBO Max y es protagonizada por Jean Smart. La actriz ha participado en múltiples series y películas como Fargo, Samantha Who?, Frasier y más.

La serie en cuestión se llama Hacks y es una comedia estadounidense creada por Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky que se emitió entre el 2021 y el 2026 en HBO Max. Tiene cinco temporadas y un total de 47 episodios.

La serie tiene episodios que duran entre 25 y 40 minutos. Imagen: HBO Max.

La serie tiene episodios que duran entre 25 y 40 minutos. Imagen: HBO Max.

Ha recibido el aclamo de las críticas y ha ganado numerosos premios, incluido el Premio Primetime Emmy a la mejor serie de comedia en 2024, cuatro premios Primetime Emmy a la mejor actriz principal en una serie de comedia (para Jean Smart) y un premio Primetime Emmy a la mejor actriz de reparto en una serie de comedia (para Hannah Einbinder); así como el premio Globo de Oro a la mejor comedia por su primera y tercera temporadas.

HBO Max: ¿de qué trata la serie?

"Hacks explora la relación entre Deborah Vance, una legendaria comediante de Las Vegas, y una joven desconocida con mucho que decir", revela la descripción oficial de HBO Max.

Deborah Vance es una diva legendaria de la comedia stand-up de Las Vegas, que intenta mantener la relevancia mientras el director del casino donde actúa intenta reducir las fechas de sus actuaciones.

La serie gan&oacute; m&uacute;ltiples premios. Imagen: HBO Max.

La serie ganó múltiples premios. Imagen: HBO Max.

Ava Daniels es una escritora de comedia de la Generación Z que no puede encontrar trabajo debido a que fue "cancelada" por un tuit polémico que publicó. Ambas se unen a regañadientes para refrescar el material de Vance y aprender a respetar sus diferencias.

Reparto de Hacks

  • Jean Smart como Deborah Vance.
  • Hannah Einbinder es Ava Daniels.
  • Carl Clemons-Hopkins interpreta a Marcus Vaughan.
  • Paul W. Downs como Jimmy LuSaque Jr.
  • Megan Stalter es Kayla Schaefer.
  • Rose Abdoo interpreta a Josefina.

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