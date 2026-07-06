La nueva serie mexicana combina humor y caos familiar: no te dejará despegarte de la pantalla
Una historia llena de enredos, secretos y mucho humor que promete convertirse en una de las favoritas de Vix
En esta oportunidad traemos como recomendación una comedia dramática original de México: Una familia complicada. Fue producida por Carmen Armendáriz para TelevisaUnivision en el 2026 y se lanzó a través de la plataforma Vix. Tiene una historia original creada por Mafer Suárez y desarrollada por Carlos Pascual.
¿De qué trata la serie?
"Tras la muerte del patriarca, su viuda que está comenzando a experimentar el Alzheimer, debe tomar el control de la vida financiera y conductual de sus cinco hijos, desatando una lucha por la sucesión", revela la sinopsis oficial de Vix.
La trama de la serie gira en torno a los Navarro, que valoran enormemente la reputación y la imagen. No obstante, después del inesperado fallecimiento del ingeniero Alberto Navarro, la ilusión de idealidad se empieza a desmoronar.
Desde ese instante, Doña Telma, cabeza de familia y fundamental en el mantenimiento del estatus familiar, toma el mando total de la familia, la riqueza y el prestigio que ha sido arduo conservar. Comprometida a proteger el patrimonio, se verá obligada a lidiar con las disputas de sus descendientes, influidas por la traición, la codicia y elecciones que los llevan con riesgo al delito.
Entre secretos, mentiras, bodas por interés y vínculos indebidos, la familia entrará en una cadena de desorden donde ninguno se salva. No obstante, el reto más grande para Doña Telma no surge de afuera, sino de su interior: el progreso del Alzheimer, una amenaza sigilosa que podría eliminar su recuerdo y los misterios que mantienen unida a su familia.
Tráiler de Una familia complicada
Reparto
- Adriana Barraza como Telma Orozco de Navarro.
- Marisol del Olmo es Lucrecia Navarro.
- Marcus Ornellas interpreta a Arsenio Navarro.
- Oka Giner como Layla Navarro.
- Eduardo Maruri es Pepe Navarro.