La nueva serie mexicana combina humor y caos familiar: no te dejará despegarte de la pantalla

La trama de la serie gira en torno a los Navarro, que valoran enormemente la reputación y la imagen. No obstante, después del inesperado fallecimiento del ingeniero Alberto Navarro, la ilusión de idealidad se empieza a desmoronar.

Fue dirigida por María Fernanda Suarez. Imagen: Vix.

Desde ese instante, Doña Telma, cabeza de familia y fundamental en el mantenimiento del estatus familiar, toma el mando total de la familia, la riqueza y el prestigio que ha sido arduo conservar. Comprometida a proteger el patrimonio, se verá obligada a lidiar con las disputas de sus descendientes, influidas por la traición, la codicia y elecciones que los llevan con riesgo al delito.

Entre secretos, mentiras, bodas por interés y vínculos indebidos, la familia entrará en una cadena de desorden donde ninguno se salva. No obstante, el reto más grande para Doña Telma no surge de afuera, sino de su interior: el progreso del Alzheimer, una amenaza sigilosa que podría eliminar su recuerdo y los misterios que mantienen unida a su familia.

Tráiler de Una familia complicada

Reparto