Cinco producciones con espíritu patrio para conmemorar el 9 de julio

Belgrano

Una de las producciones para disfrutar este Día de la Independencia es "Belgrano", la cual se estrenó en 2010. La misma retrata los últimos 10 años de vida de Manuel Belgrano, el creador de la Bandera Argentina. También se ve el comienzo de su estrategia política y militar, las batallas ganadas, las derrotas y un final en el que se instala el desencanto, la enfermedad y el replanteo permanente de sus fuerzas y aptitudes para continuar con la gesta patriótica.

Esta película se encuentra protagonizada Pablo Rago, Valeria Bertuccelli y Pablo Echarri y dirigida por Sebastián Pivotto. Se encuentra disponible de forma gratuita en CINE.AR.

La película "Belgrano" cuenta con la dirección de Sebastián Pivotto.

Revolución: el cruce de los Andes

Otra de las películas para ver este 9 de Julio es "Revolución: el cruce de los Andes", la cual narra cómo el General José de San Martín. narra la vida de uno de los hombres más importantes de la historia argentina, el General José de San Martín, a través de la reconstrucción de la gesta épica más trascendente en la liberación de Latinoamérica. Esta película fue lanzada en 2010 y se encuentra protagonizada por Rodrigo de la Serna y Juan Ciancio. Además, está dirigida por Leandro Ipiña. Se encuentra disponible en CINE.AR.

"Revolución: el cruce de los Andes" está protagonizada por Rodrigo de la Serna.

Güemes: el sueño de una América libre

Se trata de una miniserie de 4 capítulos que narra la historia del General Martín Miguel de Güemes. Su vida y su manera de desarrollar una particular guerra en el norte argentino y el alto Perú. Su amor con Carmen Puch, sus aliados, sus enemigos y la conspiración que lo llevaría con 36 años a la tumba buscando la libertad de toda América del Sur. Cuenta con la dirección de Javier Flores y Emmanuel Moscoso, y está protagonizada por Andrés Araya García. Se puede ver de manera gratuita en YouTube.

La revolución es un sueño eterno

Protagonizda por Lito Cruz, Luis Machín, Juan Palomino, Adrián Navarro, Ingrid Pelicori y Mónica Galán, esta película cuenta la vida de Juan José Castelli, quien luego de darle a la causa criolla los argumentos para derrotar a los españoles, y tras una dura campaña al frente del Ejercito del Norte, cae en desgracia como revolucionario y muere solo. Se puede ver en CINE.AR