Disney+, Netflix, Paramount Plus, HBO Max, Prime Video y Movistar Plus+ son algunas plataformas con mayor presencia en la actualidad. En el caso de Paramount+, ofrece contenido original de Comedy Central, MTV, Nickelodeon y Paramount, contenido recién emitido en las propiedades de transmisión de CBS y más.
Es una de las mejores comedias de los últimos años y tiene 16 episodios
Se trata de una serie disponible en Paramount Plus (Paramount+). Fue creada y producida por el famoso cineasta Tyler Perry
En esta ocasión traemos como recomendación Divorced Sistas, una serie de televisión estadounidense de comedia dramática. Fue creada y producida por Tyler Perry y protagonizada por LeToya Luckett, actriz, cantante y una de las fundadoras de Destiny's Child.
La producción es un spin-off de la comedia dramática Sistas de BET, y se estrenó en la plataforma BET+ en julio de 2025, convirtiéndose en la serie original más vista del servicio de streaming. Ahora está disponible para los usuarios de Paramount+, donde busca conquistar a un público mucho más amplio.
Paramount+: ¿de qué se trata Divorced Sistas?
"Cinco amigas, Rasheda, Geneva, Naomi, Tiffany y Bridgette, lidian con divorcio, matrimonio y citas. Su batalla interna prueba su carácter y amor", revela la descripción oficial de Paramount+.
A medida que intentan reconstruir sus vidas, las protagonistas deberán enfrentar secretos, traiciones y conflictos personales que pondrán a prueba el vínculo que las une. ¿Podrá su amistad resistir las mentiras y el drama que rodea al grupo?
A lo largo de 16 episodios, la serie pone el foco en los desafíos que enfrentan después del divorcio, las dificultades para volver a confiar, y las nuevas oportunidades románticas. Sin embargo, siempre deja en claro lo importante que son las amigas cuando todo parece desmoronarse.
Tyler Perry combina situaciones emotivas, momentos de humor y giros dramáticos que mantienen el interés capítulo tras capítulo. Si te gustan las comedias dramáticas que cuentan historias atrapantes tienes que ver Divorced Sistas.
Reparto de la serie
- LeToya Luckett es Rasheda.
- Khadeen Indréa como Ginebra.
- Porscha Coleman interpreta a Naomi.
- Briana Price como Tiffany.
- Jennifer Sears es Bridgette.