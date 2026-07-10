Es una de las mejores comedias de los últimos años y tiene 16 episodios

La serie tiene una temporada de 16 episodios. Imagen: Paramount+.

Paramount+: ¿de qué se trata Divorced Sistas?

"Cinco amigas, Rasheda, Geneva, Naomi, Tiffany y Bridgette, lidian con divorcio, matrimonio y citas. Su batalla interna prueba su carácter y amor", revela la descripción oficial de Paramount+.

A medida que intentan reconstruir sus vidas, las protagonistas deberán enfrentar secretos, traiciones y conflictos personales que pondrán a prueba el vínculo que las une. ¿Podrá su amistad resistir las mentiras y el drama que rodea al grupo?

La primera temporada de la serie concluyó el 27 de mayo de 2026. Imagen: Paramount Plus.

A lo largo de 16 episodios, la serie pone el foco en los desafíos que enfrentan después del divorcio, las dificultades para volver a confiar, y las nuevas oportunidades románticas. Sin embargo, siempre deja en claro lo importante que son las amigas cuando todo parece desmoronarse.

Tyler Perry combina situaciones emotivas, momentos de humor y giros dramáticos que mantienen el interés capítulo tras capítulo. Si te gustan las comedias dramáticas que cuentan historias atrapantes tienes que ver Divorced Sistas.

Reparto de la serie