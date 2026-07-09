Una familia de San Martín perdió todo en un trágico incendio y necesitan ayuda para reconstruir su casa

Lamentablemente, y luego de 10 día des pelear por su vida, Alejandra perdió la vida.

Israel Ferreya es otro de los hijos de Pedro, relató cómo fueron los momentos de la tragadia en San Martín.

Cómo empezó el incendio de la tragedia

"El incendio se originó en la estufa a leña del comedor donde las llamas alcanzaron el techo de la habitación de al lado, originando el incendio de 3 habitaciones, la mitad del comedor y el baño. En la vivienda estaba Alejandra Traiko ( pareja de mi padre) que, debido a que el siniestro se origina en la habitación contigua, ella queda atrapada entre el fuego y la habitación matrimonial donde se encontraba descansando", comenzó relatando el hijo menor de Pedro Ferreyra.

Y continuó diciendo: "Los vecinos y los bomberos lograron romper la reja y sacarla por la ventana. Ella sufrió un 45% de quemaduras en su cuerpo e inhaló monóxido de carbono. Fue llevada hasta el hospital Perrupato de San Martín y desde ahí la trasladan al hospital Lagomaggiore en el helicóptero de la policía, donde luego de unos días de terapia y una operación sufre un paro cardiorrespiratorio que termina con su vida".

Israel comentó que cuando comenzó el incendio, su padre se encontraba trabajando. "Al momento del incendio, mi papá estaba trabajando frente a la casa porque ahí tiene una carpintería. Mi hermano estaba en la casa, él también inhaló monóxido de carbono y se quemó la mano, corrió y llamó a mi viejo, que junto con el ayudante que tiene en la carpintería trataron de sofocar el incendio", relató.

Trágico incendio. La familia Ferreyra de San Martín perdió todo producto de un devastador incendio y necesitan ayuda para reconstruir su casa.

La familia Ferreyra está reparando su casa, pero lógicamente los materiales siempre faltan y piden a la sociedad su colaboración con algunas donaciones, como muebles usados en buen estado, materiales de construcción, artefactos eléctricos, etc.

Israel Ferreyra lo remarcó: "Luego de todo lo sucedido, la familia y el vecindario quedó muy dolido por la muerte de Alejandra, ya que era muy querida por todos. Actualmente estamos en proceso de reparar la casa de mi padre, la municipalidad de San Martín donó unos materiales, pero no alcanza para reparar la totalidad de los techos para así poder habitar el domicilio. En este momento estamos necesitando muebles usados; no importa si hay que repararlos, ya que se perdió todo y estamos recolectando materiales de construcción para reparar el resto de la casa. Si alguien quiere ayudar económicamente, tenemos el siguiente alias: ferreyra.Israel a nombre de Israel Héctor Ferreyra (Banco Supervielle ) o vía telefónica: 2634523406".