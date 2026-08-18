Qué significa "farmear aura" y por qué todo el país habla de eso

Farmear aura, la competencia de carisma que fue instalándose a partir de los videojuegos. Imagen ilustrativa.

De ahí surgieron expresiones como “+1000 de aura” o “-5000 de aura”, utilizadas como si fueran puntuaciones.

Brasil llevó el “farmear aura” a las plazas

La tendencia incluso se convirtió en una competencia en distintas ciudades de Brasil. Los participantes se enfrentan en rondas en las que realizan bailes, poses, gestos, movimientos o pequeñas actuaciones para intentar imponerse frente a un rival.

No se trata de peleas físicas. El objetivo es generar una reacción en el público o convencer a un jurado de quién tuvo mayor presencia. Algunas competencias utilizan eliminación directa hasta llegar a una definición.

Los videos de estas batallas se multiplicaron en redes sociales y convirtieron acciones cotidianas, como caminar, bailar, mantener la mirada o reaccionar ante una situación, en formas de “sumar aura”.

"Farmear aura": cómo se usa en la Argentina

En el país, la expresión también se instaló en redes sociales y en la comunidad streamer. Uno de los creadores vinculados con su popularización es La Cobra, Lautaro Del Campo, relacionado con el fútbol.

El concepto también aparece aplicado a figuras deportivas. Por ejemplo, los usuarios pueden atribuirle “aura” a Lionel Messi por la seguridad o presencia que transmite.

Así, “farmear aura” terminó transformando el carisma en una especie de recurso virtual que, según el humor de cada situación, se puede ganar o perder.