Qué significa "farmear aura" y por qué todo el país habla de eso

Una brutal batalla campal que se produjo en Mar del Plata llamó la atención no solo por la violencia en sí, sino porque instaló el término “Farmear aura”, una expresión que se hizo cada vez más frecuente en redes sociales y que también comenzó a incorporarse al lenguaje cotidiano de los jóvenes. Pero, ¿qué significa? La frase se utiliza para describir acciones destinadas a sumar, de manera imaginaria, puntos de carisma, estilo, seguridad o presencia.
El término combina dos conceptos. “Farmear” proviene de farm, una palabra del universo de los videojuegos que refiere a repetir determinadas actividades para conseguir recursos, experiencia, dinero u otros elementos necesarios para avanzar.
“Aura”, en cambio, funciona en este contexto como una especie de medida ficticia de la personalidad. Una persona puede tener “mucha aura” si transmite seguridad, carisma o estilo, mientras que puede “perder aura” después de una situación incómoda o un error.
De ahí surgieron expresiones como “+1000 de aura” o “-5000 de aura”, utilizadas como si fueran puntuaciones.
Brasil llevó el “farmear aura” a las plazas
La tendencia incluso se convirtió en una competencia en distintas ciudades de Brasil. Los participantes se enfrentan en rondas en las que realizan bailes, poses, gestos, movimientos o pequeñas actuaciones para intentar imponerse frente a un rival.
No se trata de peleas físicas. El objetivo es generar una reacción en el público o convencer a un jurado de quién tuvo mayor presencia. Algunas competencias utilizan eliminación directa hasta llegar a una definición.
Los videos de estas batallas se multiplicaron en redes sociales y convirtieron acciones cotidianas, como caminar, bailar, mantener la mirada o reaccionar ante una situación, en formas de “sumar aura”.
"Farmear aura": cómo se usa en la Argentina
En el país, la expresión también se instaló en redes sociales y en la comunidad streamer. Uno de los creadores vinculados con su popularización es La Cobra, Lautaro Del Campo, relacionado con el fútbol.
El concepto también aparece aplicado a figuras deportivas. Por ejemplo, los usuarios pueden atribuirle “aura” a Lionel Messi por la seguridad o presencia que transmite.
Así, “farmear aura” terminó transformando el carisma en una especie de recurso virtual que, según el humor de cada situación, se puede ganar o perder.
En pocas palabras
- El concepto: "Farmear aura" se usa para describir acciones que suman carisma, seguridad o presencia, inspirado en videojuegos.
- Origen: la expresión se popularizó tras una batalla campal en Mar del Plata y se usa en redes sociales.
- En Brasil: se convirtió en competencias donde los participantes buscan imponer su presencia ante un público o jurado.