Impactan las últimas fotos de Nahir Galarza en la cárcel de Mujeres de Entre Ríos

Nahir Galarza: la rutina en la Unidad Penal N.º 6 de Paraná

A diferencia de sus primeros meses de reclusión en la Comisaría de la Mujer de Gualeguaychú, Nahir Galarza comparte pabellón en la cárcel con un grupo reducido de internas. Sus días siguen un esquema rígido dispuesto por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos:

Estudios universitarios: tras haber iniciado la carrera de Derecho durante su estancia previa, dentro del penal continuó con la cursada a distancia de la licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), rindiendo exámenes bajo la supervisión de docentes que ingresan al establecimiento.

(UADER), rindiendo exámenes bajo la supervisión de docentes que ingresan al establecimiento. Talleres y labores: participa de talleres de manualidades, confección y lectura, herramientas que le permiten sumar puntaje de concepto y conducta dentro del legajo penitenciario.

Actividad física y patio: dispone de horarios acotados de recreación en el patio interno, los cuales suele realizar en solitario o junto a sus compañeras de celda más cercanas para evitar roces con otras reclusas.

Visitas familiares y vida social restringida de Nahir Galarza

El círculo de contacto de Nahir Galarza con el exterior es acotado. Recibe de forma periódica las visitas de su madre, Yamina Kroh, y de su hermano menor, quienes se trasladan con frecuencia a la capital provincial.

Respecto a su relación con su padre, el ex policía Marcelo Galarza, la distancia se profundizó luego de las declaraciones mediáticas y estrategias judiciales en las que la defensa intentó incriminarlo en el hecho, lo que fragmentó la dinámica familiar.

Pese al renovado interés público disparado por producciones audiovisuales y películas basadas en su historia, desde la dirección de la cárcel señalan que la joven mantiene una conducta estable, sin sanciones disciplinarias recientes y abocada a la rutina interna a la espera de agotar las instancias internacionales de revisión de su condena.