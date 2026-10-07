Cómo hacer un impermeabilizante casero para sellar las goteras del techo y evitar la filtración de lluvia

El primer paso consiste en colocar el sellador vinílico y el cemento dentro del recipiente. Ambos componentes deben integrarse hasta obtener una preparación uniforme

Después, hay que incorporar poco a poco los trozos de Telgopor para que se mezclen con el resto de los ingredientes

Al entrar en contacto con el líquido, el poliestireno expandido comenzará a deshacerse. Cuando esto ocurra y los materiales hayan quedado integrados, la preparación estará lista para continuar con la aplicación

Antes de colocar el impermeabilizante casero , es indispensable preparar correctamente la superficie. El techo debe estar completamente limpio y libre de polvo, hojas, suciedad, restos de pintura desprendida o materiales de construcción que puedan impedir que la mezcla se adhiera correctamente

, es indispensable preparar correctamente la superficie. El debe estar completamente limpio y libre de polvo, hojas, suciedad, restos de pintura desprendida o materiales de construcción que puedan impedir que la mezcla se adhiera correctamente Una vez terminada la limpieza, se puede comenzar a distribuir la preparación sobre el área afectada. El rodillo permite extenderla de manera uniforme y cubrir la superficie procurando que no queden sectores sin producto. En las zonas más difíciles de alcanzar o donde se necesite mayor precisión, la espátula puede facilitar la aplicación

La capa debe quedar distribuida de manera pareja para favorecer el sellado de las pequeñas filtraciones. Sin embargo, este impermeabilizante casero no sustituye una reparación profesional cuando existen grietas importantes, problemas estructurales o daños severos.

Aprendé a impermeabilizar tu techo con este truco de viejos albañiles.

Finalmente, es necesario dejar que el producto seque durante 24 horas ininterrumpidas. Durante ese periodo, conviene evitar el contacto con agua y revisar el pronóstico meteorológico antes de comenzar el trabajo. Una vez completado el secado, el techo tendrá una capa protectora que puede ayudar a reducir el ingreso de humedad y las filtraciones de lluvia.