Qué significa la palabra "metrópoli" y por qué redefine la forma en que habitamos el mundo

Metrópoli, de la "ciudad madre" a la influencia religiosa

Sin embargo, el origen del término es puramente histórico y lingüístico. Proviene del griego antiguo mētēr (que significa madre) y polis (que se traduce como ciudad). Su significado literal, por lo tanto, es nada menos que "ciudad madre".

En la antigüedad, los griegos usaban este nombre para referirse a la ciudad original desde la cual salían los colonos con el objetivo de fundar nuevos asentamientos.

Más tarde, durante la época colonial, la palabra dio un giro geopolítico: sirvió para denominar a las potencias centrales europeas (como España o el Reino Unido) en relación con sus colonias en América, África o Asia.

Pero el recorrido no termina en la geografía ni en la política. El término también se guarda un lugar dentro de la estructura eclesiástica: en la Iglesia católica y en la ortodoxa, históricamente se ha utilizado para identificar a la sede o iglesia arzobispal de la cual dependen otras diócesis menores, conocidas como sufragáneas.

Así, entre mapas, historias de colonización y organización religiosa, la palabra "metrópoli" demuestra ser mucho más que un simple sinónimo de ciudad gigante: es el testimonio vivo de cómo las sociedades han construido y conectado sus centros de poder a lo largo de los siglos.