Efemérides: quedan 85 días para terminar el año y esto es lo más recordado del 7 de octubre

También se conmemora el Día Internacional de la neuralgia del trigémino para generar conocimiento sobre un trastorno neurológico que afecta al nervio trigémino y puede provocar episodios de intenso dolor facial.

Además, se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente para reivindicar el trabajo decente, los derechos laborales, salarios adecuados, seguridad en el empleo y libertad sindical y también la Semana Mundial del Espacio para destacar las contribuciones de la ciencia y la tecnología espaciales al mejoramiento de la condición humana.

Este día tiene presente a Enrique Pinti y Carlos Menem.

A nivel nacional, en Argentina, por ejemplo, se festeja el Día del Personal Civil de las Fuerzas Armadas en memoria de la movilización ocurrida un día como hoy, pero del año 1965 por trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas hacia el Congreso de la Nación, donde presentaron un petitorio para solicitar un escalafón propio.

Otros hechos importantes de este miércoles