Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este miércoles 7 de octubre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
Efemérides: quedan 85 días para terminar el año y esto es lo más recordado del 7 de octubre
Distintos sucesos y conmemoraciones dejaron huella en la historia de Argentina y del mundo. Te contamos cuáles son los de hoy
El ducentésimo octogésimo día del año marca que a partir de este miércoles quedan 85 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué fue lo que pasó un día como hoy.
Efemérides del 7 de octubre: las conmemoraciones mundiales, internacionales y nacionales
En este nuevo inicio de mes hay varias celebraciones. Tiene lugar el Día Mundial del Algodón, que se celebra desde 2019 y fue proclamado oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2021. La jornada destaca la importancia de este producto para el desarrollo económico, el comercio internacional, el empleo y los medios de subsistencia de millones de personas.
También se conmemora el Día Internacional de la neuralgia del trigémino para generar conocimiento sobre un trastorno neurológico que afecta al nervio trigémino y puede provocar episodios de intenso dolor facial.
Además, se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente para reivindicar el trabajo decente, los derechos laborales, salarios adecuados, seguridad en el empleo y libertad sindical y también la Semana Mundial del Espacio para destacar las contribuciones de la ciencia y la tecnología espaciales al mejoramiento de la condición humana.
A nivel nacional, en Argentina, por ejemplo, se festeja el Día del Personal Civil de las Fuerzas Armadas en memoria de la movilización ocurrida un día como hoy, pero del año 1965 por trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas hacia el Congreso de la Nación, donde presentaron un petitorio para solicitar un escalafón propio.
Otros hechos importantes de este miércoles
- Muere a los 40 años, el escritor y periodista estadounidense Edgar Allan Poe.
- Un 7 de octubre nace el padre Carlos Mugica referente de los llamados "curas villeros".
- En 1957 un decreto implanta el estado de sitio durante treinta días en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires.
- El presidente Carlos Saúl Menem indulta a 220 militares y 70 civiles, que no habían sido alcanzados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
- El presidente de Venezuela Hugo Chávez fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo.
- Nace en Buenos Aires el actor, humorista, escritor y director teatral Enrique Pinti.
- La oficina de patentes de Estados Unidos empieza a crear el código de barras.
- Nace el músico, cantautor y guitarrista Thom Yorke, vocalista y compositor de la banda de rock alternativo Radiohead.
En pocas palabras
- Efemérides destacadas: el 7 de octubre se celebra el Día Mundial del Algodón y la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
- Acontecimientos históricos: se conmemora la muerte de Edgar Allan Poe y el nacimiento de Carlos Mugica y Enrique Pinti.
- Nacional en Argentina: se recuerda el Día del Personal Civil de las Fuerzas Armadas y eventos políticos relevantes.