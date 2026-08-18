River, con malas noticias, viajó a Bogotá para jugar la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Antes de esta instancia el club de Núñez sólo podía hacer 5 modificaciones en la lista de buena fe y fueron los ingresos de Nicolás Otamendi, Thiago Almada, Ángel Correa, Tobías Andrada y Rafael Santos Borré, es decir que deberá pasar de ronda para poder sumar a Giovanni González y Lucas Beltrán. Es por eso que no tendrá un lateral izquierdo a disposición.

La probable formación de River para jugar por la Copa Sudamericana

Tras la buena victoria ante Argentinos (2-0) en el torneo local, con mayoría de titulares, Coudet definirá en estos horas el once inicial para jugar este miércoles a las 21.30 en El Campín de Bogotá, con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.

Los titulares serían Santiago Beltrán, Lucas Martínez Quarta como lateral izquierdo, Lautaro Rivero, Nicolás Otamendi y el juvenil Facundo González; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Thiago Almada, Ángel Correa, Joaquín Freitas y el colombiano Borré.