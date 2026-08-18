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River, con malas noticias, viajó a Bogotá para jugar la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

River tendrá ausencias de peso cuando enfrente a Independiente Santa Fe, en Bogotá, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Por UNO
Otamendi es el capitán de River.

Otamendi es el capitán de River.

River tendrá ausencias de peso cuando este miércoles enfrente a Independiente Santa Fe, en Bogotá, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

La serie se postergó una semana por el terremoto que afectó a Colombia y se definirá el próximo miércoles 26 en el Monumental, pero antes el equipo dirigido por el Chacho Coudet tendrá un difícil compromiso en la capital colombiana.

Thiago Almada sería titular en River por la Copa Sudamericana.

Thiago Almada sería titular en River por la Copa Sudamericana.

Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi se recuperan de lesiones y no forman parte de la delegación que incluye a los juveniles Ángel Susano (lateral derecho), Jonathan Spiff (delantero), Franco Jaroszewicz (arquero) y Valentín Lucero (lateral izquierdo).

Antes de esta instancia el club de Núñez sólo podía hacer 5 modificaciones en la lista de buena fe y fueron los ingresos de Nicolás Otamendi, Thiago Almada, Ángel Correa, Tobías Andrada y Rafael Santos Borré, es decir que deberá pasar de ronda para poder sumar a Giovanni González y Lucas Beltrán. Es por eso que no tendrá un lateral izquierdo a disposición.

La probable formación de River para jugar por la Copa Sudamericana

Tras la buena victoria ante Argentinos (2-0) en el torneo local, con mayoría de titulares, Coudet definirá en estos horas el once inicial para jugar este miércoles a las 21.30 en El Campín de Bogotá, con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.

Los titulares serían Santiago Beltrán, Lucas Martínez Quarta como lateral izquierdo, Lautaro Rivero, Nicolás Otamendi y el juvenil Facundo González; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Thiago Almada, Ángel Correa, Joaquín Freitas y el colombiano Borré.

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