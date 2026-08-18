River, con malas noticias, viajó a Bogotá para jugar la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

River tendrá ausencias de peso cuando este miércoles enfrente a Independiente Santa Fe, en Bogotá, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
River tendrá ausencias de peso cuando enfrente a Independiente Santa Fe, en Bogotá, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
River tendrá ausencias de peso cuando este miércoles enfrente a Independiente Santa Fe, en Bogotá, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
La serie se postergó una semana por el terremoto que afectó a Colombia y se definirá el próximo miércoles 26 en el Monumental, pero antes el equipo dirigido por el Chacho Coudet tendrá un difícil compromiso en la capital colombiana.
Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi se recuperan de lesiones y no forman parte de la delegación que incluye a los juveniles Ángel Susano (lateral derecho), Jonathan Spiff (delantero), Franco Jaroszewicz (arquero) y Valentín Lucero (lateral izquierdo).
Antes de esta instancia el club de Núñez sólo podía hacer 5 modificaciones en la lista de buena fe y fueron los ingresos de Nicolás Otamendi, Thiago Almada, Ángel Correa, Tobías Andrada y Rafael Santos Borré, es decir que deberá pasar de ronda para poder sumar a Giovanni González y Lucas Beltrán. Es por eso que no tendrá un lateral izquierdo a disposición.
Tras la buena victoria ante Argentinos (2-0) en el torneo local, con mayoría de titulares, Coudet definirá en estos horas el once inicial para jugar este miércoles a las 21.30 en El Campín de Bogotá, con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.
Los titulares serían Santiago Beltrán, Lucas Martínez Quarta como lateral izquierdo, Lautaro Rivero, Nicolás Otamendi y el juvenil Facundo González; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Thiago Almada, Ángel Correa, Joaquín Freitas y el colombiano Borré.