Jurado vecinal halló responsable a una mujer por 22 grafitis: la multa podría llegar a $10 millones

Sancionan en Capital a una mujer por pintar 22 grafitis y la multa rozaría los $10 millones.

Luego, las autoridades municipales llevaron a cabo una investigación analítica sobre la firma y el patrón de las pintadas en el microcentro. Se determinó la autoría de otros 21 grafitis con idénticas características estéticas.

La investigación identificó un perfil de Instagram administrado por la imputada, donde registraba y difundía imágenes de las intervenciones urbanas antes y después de realizarlas.

El tribunal popular estuvo integrado por siete vecinos voluntarios de la Ciudad de Mendoza, quienes se encargaron de evaluar la prueba documental y testimonial presentada. Durante la deliberación en privado, el jurado solicitó interrumpir el receso para realizar una comprobación presencial. Le pidieron a la acusada que exhibiera los brazos para verificar la coincidencia de sus tatuajes con los registros fílmicos y fotográficos aportados por la acusación.

Tras constatar esa prueba, el cuerpo vecinal reanudó el debate y dictaminó la responsabilidad unánime en los 22 hechos imputados.

La atrapó in fraganti la policía, investigaron su Instagram y un jurado vecinal la encontró responsable de 22 pintadas. Prensa Ciudad de Mendoza

¿Qué sanciones económicas recibió la infractora?

El esquema sancionatorio estipula montos específicos por cada contravención individual, por lo cual el total acumulado puede escalar hasta los $10.000.000. De no registrarse un pago voluntario de las multas impuestas, el municipio iniciará las acciones de cobro mediante juicio de apremio en los juzgados tributarios, instancia en la que se disponen medidas cautelares como el embargo de cuentas o la inhibición general de bienes.