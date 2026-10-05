En una audiencia pública desarrollada en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza, un jurado vecinal resolvió por unanimidad declarar responsable a una mujer imputada por realizar 22 pintadas en fachadas, comercios y edificios públicos de la Capital.
Jurado vecinal halló responsable a una mujer por 22 grafitis: la multa podría llegar a $10 millones
Esta figura determinó la responsabilidad del accionar de esta persona por vandalizar el espacio público
Debido a la sumatoria de las infracciones al Código de Convivencia Ciudadana, las sanciones acumuladas podrían alcanzar los $10.000.000.
¿Cómo fue el proceso de investigación del caso?
El procedimiento se realizó el 3 de enero de este año, cuando la infractora fue interceptada mientras pintaba la persiana de un comercio ubicado en la calle Mitre al 1657. Personal municipal y policial procedió al labrado del acta contravencional por incumplimiento de la ordenanza municipal N° 3877/14, la cual prohíbe realizar escrituras, grafitis o pegatinas en el espacio público o privado sin autorización previa. Durante el procedimiento se incautaron 17 envases de pintura en aerosol.
Luego, las autoridades municipales llevaron a cabo una investigación analítica sobre la firma y el patrón de las pintadas en el microcentro. Se determinó la autoría de otros 21 grafitis con idénticas características estéticas.
La investigación identificó un perfil de Instagram administrado por la imputada, donde registraba y difundía imágenes de las intervenciones urbanas antes y después de realizarlas.
El tribunal popular estuvo integrado por siete vecinos voluntarios de la Ciudad de Mendoza, quienes se encargaron de evaluar la prueba documental y testimonial presentada. Durante la deliberación en privado, el jurado solicitó interrumpir el receso para realizar una comprobación presencial. Le pidieron a la acusada que exhibiera los brazos para verificar la coincidencia de sus tatuajes con los registros fílmicos y fotográficos aportados por la acusación.
Tras constatar esa prueba, el cuerpo vecinal reanudó el debate y dictaminó la responsabilidad unánime en los 22 hechos imputados.
¿Qué sanciones económicas recibió la infractora?
El esquema sancionatorio estipula montos específicos por cada contravención individual, por lo cual el total acumulado puede escalar hasta los $10.000.000. De no registrarse un pago voluntario de las multas impuestas, el municipio iniciará las acciones de cobro mediante juicio de apremio en los juzgados tributarios, instancia en la que se disponen medidas cautelares como el embargo de cuentas o la inhibición general de bienes.
En pocas palabras
- Jurado vecinal: halló responsable a una mujer por 22 grafitis en el espacio público de la Ciudad de Mendoza.
- Sanción económica: la multa podría alcanzar los $10.000.000 por la sumatoria de infracciones al Código de Convivencia Ciudadana.
- Investigación: se determinó la autoría de 21 pintadas más por su firma y patrón, además de la interceptada in fraganti.