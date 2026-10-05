Maipú analiza sancionar el uso de gomones en inundaciones y cerrar el carril Sarmiento durante tormentas

Mendocino paseando en kayak durante una tormenta. Captura TikTok

Según detalló Mezzabotta, el carril Sarmiento actúa de forma natural como un desagüe arroyado que colecta inmensas masas de agua provenientes del oeste, fenómeno acentuado por la impermeabilización del suelo y el crecimiento urbano en sectores limítrofes como Godoy Cruz. Esta acumulación transforma la calzada en un torrente caudaloso donde cualquier intento de navegación informal o tránsito no esencial resulta temerario.

¿Qué medidas tomará el municipio de Maipú durante el fenómeno de El Niño?

Ante esta situación, el municipio de Maipú busca la aprobación e implementación de medidas estrictas para vedar por completo la circulación de vehículos y peatones en el carril Sarmiento durante los episodios de precipitación intensa. La solicitud ante los organismos provinciales pretende evitar que automovilistas queden varados, prevenir accidentes graves y evitar el despliegue innecesario de equipos de rescate por conductas imprudentes.

La iniciativa de control e interdicción de tránsito se enmarca dentro del Plan de Gestión Integral de Riesgo "Comunidad 360", aprobado por el Concejo Deliberante maipucino. Este programa promueve un trabajo coordinado junto a uniones vecinales, escuelas y clubes deportivos para fomentar la concientización ciudadana, el correcto manejo de los residuos urbanos y el respeto estricto a las pautas de seguridad durante emergencias climáticas.

Se esperan abundantes lluvias con el fenómeno de El Niño. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Además, el departamento ejecuta tareas operativas pesadas junto a la provincia, entre las que destacan la limpieza profunda del canal Pescara (colector hidráulico fundamental del oeste de Maipú), la adecuación y encauzamiento del lecho del río Mendoza para prevenir desbordes, y la programación de trabajos preventivos en los sectores del arroyo Claro y Barrancas.