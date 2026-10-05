Maipú analiza sancionar el uso de gomones en inundaciones y cerrar el carril Sarmiento durante tormentas

En el marco de las obras para prevenir los daños que podría ocasionar el fenómeno meteorológico de El Niño, la Municipalidad de Maipú puso la lupa sobre una problemática recurrente y de extremo peligro: el comportamiento irresponsable de personas que utilizan botes, canoas o gomones para navegar por las arterias inundadas durante las tormentas.
El director de Obras de Maipú, Eduardo Mezzabotta, emitió una advertencia y confirmó que se ha elevado un pedido a la Dirección de Hidráulica y a las autoridades competentes para sancionar estas conductas y restringir la circulación en calles neurálgicas como el carril Sarmiento mientras duren los temporales.
"No es para nada gracioso ni simpático salir con un gomón o una canoa a una calle anegada; es poner en riesgo real la vida de las personas", remarcó el funcionario.
Según detalló Mezzabotta, el carril Sarmiento actúa de forma natural como un desagüe arroyado que colecta inmensas masas de agua provenientes del oeste, fenómeno acentuado por la impermeabilización del suelo y el crecimiento urbano en sectores limítrofes como Godoy Cruz. Esta acumulación transforma la calzada en un torrente caudaloso donde cualquier intento de navegación informal o tránsito no esencial resulta temerario.
¿Qué medidas tomará el municipio de Maipú durante el fenómeno de El Niño?
Ante esta situación, el municipio de Maipú busca la aprobación e implementación de medidas estrictas para vedar por completo la circulación de vehículos y peatones en el carril Sarmiento durante los episodios de precipitación intensa. La solicitud ante los organismos provinciales pretende evitar que automovilistas queden varados, prevenir accidentes graves y evitar el despliegue innecesario de equipos de rescate por conductas imprudentes.
La iniciativa de control e interdicción de tránsito se enmarca dentro del Plan de Gestión Integral de Riesgo "Comunidad 360", aprobado por el Concejo Deliberante maipucino. Este programa promueve un trabajo coordinado junto a uniones vecinales, escuelas y clubes deportivos para fomentar la concientización ciudadana, el correcto manejo de los residuos urbanos y el respeto estricto a las pautas de seguridad durante emergencias climáticas.
Además, el departamento ejecuta tareas operativas pesadas junto a la provincia, entre las que destacan la limpieza profunda del canal Pescara (colector hidráulico fundamental del oeste de Maipú), la adecuación y encauzamiento del lecho del río Mendoza para prevenir desbordes, y la programación de trabajos preventivos en los sectores del arroyo Claro y Barrancas.
En pocas palabras
- El Niño: Maipú pide sanciones para el uso de gomones en calles anegadas.
- Riesgo vital: el municipio considera peligroso navegar en zonas inundadas por las lluvias.
- Medidas preventivas: se solicita el cierre del carril Sarmiento durante tormentas intensas.