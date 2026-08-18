En 1854, llegó a América del Sur huyendo de la ruina y terminó construyendo el ferrocarril más alto del planeta

La construcción llevó al límite las posibilidades de la ingeniería de la época. Para abrirse paso por la montaña se excavaron 69 túneles y se construyeron numerosos puentes. Entre las obras más destacadas se encuentra el Túnel de Galera, situado a unos 4.780 metros sobre el nivel del mar. También sobresalió el Puente Verrugas, diseñado por el ingeniero estadounidense Leffert L. Buck, una estructura metálica levantada sobre un profundo abismo.

¿Por qué esta construcción es fundamental para América del Sur?

Las condiciones de trabajo fueron extremas y las obras estuvieron acompañadas de numerosos accidentes, derrumbes y enfermedades. Algunas estimaciones sostienen que miles de trabajadores murieron durante la construcción, aunque las cifras exactas son difíciles de establecer. Entre las enfermedades que afectaron a los obreros estuvo la llamada enfermedad de Carrión, una infección transmitida por la picadura de ciertos insectos en los valles de los Andes.

El Ferrocarril Central del Perú continuó siendo una pieza importante para la economía y el transporte del país. Aunque su época como principal tren de pasajeros terminó en la década de 1990, buena parte de su infraestructura ferroviaria continúa en funcionamiento y es utilizada principalmente para el transporte de carga.

En la actualidad, el sistema es operado por Ferrocarril Central Andino (FCCA) y cumple un papel clave en el traslado de minerales desde el interior de los Andes hacia el puerto del Callao. Por sus vías circulan concentrados de cobre, zinc, plomo y otros minerales, en un recorrido que mantiene vigente una infraestructura construida hace más de un siglo.

El ferrocarril también conserva un lugar destacado en la historia de la ingeniería mundial. Durante más de un siglo este hito de América del Sur fue considerado el ferrocarril más alto del planeta, hasta la inauguración del ferrocarril Qinghai-Tíbet en China en 2006. Su punto culminante se encuentra en el Túnel de Galera, a unos 4.781 metros sobre el nivel del mar, lo que lo mantiene como uno de los grandes desafíos ferroviarios construidos en los Andes.