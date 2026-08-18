Independiente Rivadavia empata 0 a 0 con Fluminense en el Malvinas

Independiente Rivadavia empata 0 a 0 con Fluminense este martes en el estadio Malvinas Argentinas en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Independiente Rivadavia recibe a Fluminense por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores
Independiente Rivadavia empata 0 a 0 con Fluminense este martes en el estadio Malvinas Argentinas en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores.
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Tras el empate 0-0 en el Maracaná, la Lepra busca asegurarse el pasaje a los cuartos de final.
En los primeros minutos la Lepra tenia a iniciativa, presionaba en todos los sectores de la cancha e intentaba sacarle la pelota al Flu.
A los 8 minutos el experimentado Hulk se hizo cargo de un tiro libre y el remate fue bien controlado por Bolcato.
El visitante le planteaba un partido peleado a la Lepra. No había situaciones claras de gol en ambos arcos.
Formaciones
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez o Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernandez, Alex Arce y Maxi Salas.
Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva, Guilherme Arana; Martinelli, Hércules, Nonato; Yeferson Soteldo, Hulk y Rodrigo Castillo.