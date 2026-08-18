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Copa Libertadores

Independiente Rivadavia empata 0 a 0 con Fluminense en el Malvinas

Independiente Rivadavia recibe a Fluminense por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Independiente Rivadavia juega con Fluminense.

Independiente Rivadavia juega con Fluminense.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Independiente Rivadavia empata 0 a 0 con Fluminense este martes en el estadio Malvinas Argentinas en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores.

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Tras el empate 0-0 en el Maracaná, la Lepra busca asegurarse el pasaje a los cuartos de final.

Los hinchas de la Lepra le hacen el aguante al equipo.

Los hinchas de la Lepra le hacen el aguante al equipo.

En los primeros minutos la Lepra tenia a iniciativa, presionaba en todos los sectores de la cancha e intentaba sacarle la pelota al Flu.

Los hinchas de Independente Rivadavia coparon el Malvinas.

Los hinchas de Independente Rivadavia coparon el Malvinas.

A los 8 minutos el experimentado Hulk se hizo cargo de un tiro libre y el remate fue bien controlado por Bolcato.

El visitante le planteaba un partido peleado a la Lepra. No había situaciones claras de gol en ambos arcos.

Formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez o Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernandez, Alex Arce y Maxi Salas.

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva, Guilherme Arana; Martinelli, Hércules, Nonato; Yeferson Soteldo, Hulk y Rodrigo Castillo.

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