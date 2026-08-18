El particular nombre cubano femenino que gana popularidad en Argentina

Sin embargo, en el uso cotidiano de la cultura caribeña, a Adoncia se le adjudica principalmente el significado de "dulce", una cualidad que enfatiza la calidez de su pronunciación. Asimismo, entre sus acepciones más difundidas se destacan:

"Dulce y bondadosa"

"La que pertenece al Señor"

"La que es amada por Dios"

"Lleno de gracia"

A pesar de no figurar históricamente entre los nombres más masivos, esa misma singularidad representa hoy su mayor atractivo para quienes prefieren evitar las opciones hiperrepetidas en los registros civiles.

Elegir un nombre para un bebé es una gran responsabilidad. Imagen generada con IA.

Nombres caribeños que son furor en Argentina

Ocultos en la misma tradición: otras opciones caribeñas en alza

El fenómeno no se limita únicamente a este caso; existen otros nombres de la misma tradición que registran un crecimiento en las búsquedas locales: