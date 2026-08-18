Anya Taylor-Joy sobresale en la cinta de ciencia ficción más atrapante de la historia

Ambos reciben la misión de ocupar posiciones en un gran desfiladero de alto secreto que protege el mundo de la maldad desconocida y misteriosa que habita en su interior.

Un vínculo los une en su alejada vigilancia de un enemigo invisible. Cuando por fin conocen el engima de esa amenaza cataclísmica para la humanidad, tendrán que trabajar juntos en un combate que los pondrá a prueba física y mentalmente para evitar que la amenaza escape del desfiladero.

Apple TV: de qué trata la película El abismo secreto

Dos agentes altamente entrenados (Miles Teller y Anya Taylor-Joy) son designados para puestos en torres de vigilancia en lados opuestos de un vasto y altamente clasificado desfiladero, protegiendo al mundo de un mal misterioso y no revelado que acecha en su interior.

Se unen a la distancia mientras intentan mantenerse alerta para defenderse de un enemigo invisible. Cuando se les revela la amenaza cataclísmica para la humanidad, deben trabajar juntos en una prueba de fuerza física y mental para mantener el secreto en el desfiladero antes de que sea demasiado tarde.

Apple TV: reparto de la película El abismo secreto

Anya Taylor-Joy

Milles Teller

Sigourney Weaver

William Houston

Samantha Coughlan

Alessandro Garcia

Tráiler de la película El abismo secreto