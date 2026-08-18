Anya Taylor-Joy es una de las mejores actrices del momento, en esta película de ciencia ficción de Apple TV lo vuelve a demostrar, se trata de El abismo secreto.
Anya Taylor-Joy sobresale en la cinta de ciencia ficción más atrapante de la historia
Anya Taylor-Joy es una de las mejores actrices del momento, en esta película de ciencia ficción de Apple TV lo vuelve a demostrar
En El abismo secreto conocemos a dos agentes élite, encargados de proteger al mundo de un mal que acecha dentro de un desfiladero. Cada uno en una torre de vigilancia, en lados opuestos del recinto, pronto descubren que deben unirse para luchar contra una amenaza letal antes de que sea demasiado tarde.
Dos francotiradores se enamoran y acribillan a mutantes que salen de un valle maldito en esta mezcla de comedia romántica y superproducción de ciencia ficción, terror y acción.
Ambos reciben la misión de ocupar posiciones en un gran desfiladero de alto secreto que protege el mundo de la maldad desconocida y misteriosa que habita en su interior.
Un vínculo los une en su alejada vigilancia de un enemigo invisible. Cuando por fin conocen el engima de esa amenaza cataclísmica para la humanidad, tendrán que trabajar juntos en un combate que los pondrá a prueba física y mentalmente para evitar que la amenaza escape del desfiladero.
Apple TV: de qué trata la película El abismo secreto
Dos agentes altamente entrenados (Miles Teller y Anya Taylor-Joy) son designados para puestos en torres de vigilancia en lados opuestos de un vasto y altamente clasificado desfiladero, protegiendo al mundo de un mal misterioso y no revelado que acecha en su interior.
Se unen a la distancia mientras intentan mantenerse alerta para defenderse de un enemigo invisible. Cuando se les revela la amenaza cataclísmica para la humanidad, deben trabajar juntos en una prueba de fuerza física y mental para mantener el secreto en el desfiladero antes de que sea demasiado tarde.
Apple TV: reparto de la película El abismo secreto
- Anya Taylor-Joy
- Milles Teller
- Sigourney Weaver
- William Houston
- Samantha Coughlan
- Alessandro Garcia
Tráiler de la película El abismo secreto
En pocas palabras
- Agentes secretos: dos francotiradores protegen al mundo de un mal misterioso en un desfiladero secreto.
- Unión forzada: deben trabajar juntos en una prueba física y mental para evitar una amenaza cataclísmica.
- El abismo secreto: la película de ciencia ficción, terror y acción está disponible en Apple TV.