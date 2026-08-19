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Cambios en Red Bull para el GP de Países Bajos: un regreso y el insólito motivo por el que se ausentará un piloto

Red Bull sufrirá cambios en sus butacas en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Red Bull tendrá cambios en sus butacas en el Gran Premio de Países Bajos. 

Red Bull tendrá cambios en sus butacas en el Gran Premio de Países Bajos. 

Red Bull tendrá movimiento de pilotos para el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1 el próximo fin de semana. En la carrera que se desarrollará en el Circuito de Zandvoort, la escudería austríaca sufrirá modificaciones en una de sus butacas principales, al igual que el equipo alternativo de la marca, Racing Bulls.

El insólito motivo por el que un piloto se ausentará en el GP de Países Bajos, y el esperado regreso

Isack Hadjar será el piloto que no formará parte de la actividad en Zandvoort producto de un imprevisto físico. El automovilista francés sufrió una lesión en su muñeca durante el receso a causa de un insólito motivo y no podrá conducir su Red Bull en Países Bajos.

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Hadjar no conducirá en Red Bull en el Gran Premio de Países Bajos.

Hadjar es amante del boxeo y las artes marciales por lo que suele realizar a menudo esta práctica. En el receso de la Fórmula 1, el piloto de Red Bull se lesionó una de sus muñecas y ese es el motivo que lo llevará a ausentarse del Gran Premio de Países Bajos este fin de semana. Este incidente obligó a la escudería a hacer varios movimientos de cara a una nueva fecha de la temporada.

Su lugar en Red Bull, junto a Max Verstappen, lo tomará Liam Lawson. El piloto neozelandés dejará de manera temporal su lugar en la escudería Racing Bulls para subirse al monoplaza principal de la marca. Por su parte, la vacante que deja Lawson en la escuadra filial obligará a llenar ese cupo con el regreso de un viejo conocido.

Yuki Tsunoda, quien se desempeña actualmente como piloto de reserva y de pruebas de la escudería, regresará a la pista tras haber dejado la titularidad de Red Bull a fines de 2025 por escasos resultados.

Tsunoda, al frente, conducir&aacute; en Racing Bulls y Lawson, &uacute;ltimo, subir&aacute; a Red Bull para reemplazar a Hadjar.

Tsunoda, al frente, conducirá en Racing Bulls y Lawson, último, subirá a Red Bull para reemplazar a Hadjar.

Intercambios con antecedentes en Red Bull

El intercambio de nombres tiene antecedentes recientes entre los mismos protagonistas. Lawson había iniciado el certamen pasado como compañero del campeón Max Verstappen pero, tras disputar dos Grandes Premios, fue reubicado en la nómina de Racing Bulls. Este movimiento produjo que Yuki Tsunoda pudiera sumarse a la estructura principal en aquel momento.

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