Cambios en Red Bull para el GP de Países Bajos: un regreso y el insólito motivo por el que se ausentará un piloto

El insólito motivo por el que un piloto se ausentará en el GP de Países Bajos, y el esperado regreso

Isack Hadjar será el piloto que no formará parte de la actividad en Zandvoort producto de un imprevisto físico. El automovilista francés sufrió una lesión en su muñeca durante el receso a causa de un insólito motivo y no podrá conducir su Red Bull en Países Bajos.

Hadjar no conducirá en Red Bull en el Gran Premio de Países Bajos.

Hadjar es amante del boxeo y las artes marciales por lo que suele realizar a menudo esta práctica. En el receso de la Fórmula 1, el piloto de Red Bull se lesionó una de sus muñecas y ese es el motivo que lo llevará a ausentarse del Gran Premio de Países Bajos este fin de semana. Este incidente obligó a la escudería a hacer varios movimientos de cara a una nueva fecha de la temporada.