Cambios en Red Bull para el GP de Países Bajos: un regreso y el insólito motivo por el que se ausentará un piloto

Su lugar en Red Bull, junto a Max Verstappen, lo tomará Liam Lawson. El piloto neozelandés dejará de manera temporal su lugar en la escudería Racing Bulls para subirse al monoplaza principal de la marca. Por su parte, la vacante que deja Lawson en la escuadra filial obligará a llenar ese cupo con el regreso de un viejo conocido.
Yuki Tsunoda, quien se desempeña actualmente como piloto de reserva y de pruebas de la escudería, regresará a la pista tras haber dejado la titularidad de Red Bull a fines de 2025 por escasos resultados.
Tsunoda, al frente, conducirá en Racing Bulls y Lawson, último, subirá a Red Bull para reemplazar a Hadjar.
Intercambios con antecedentes en Red Bull
El intercambio de nombres tiene antecedentes recientes entre los mismos protagonistas. Lawson había iniciado el certamen pasado como compañero del campeón Max Verstappen pero, tras disputar dos Grandes Premios, fue reubicado en la nómina de Racing Bulls. Este movimiento produjo que Yuki Tsunoda pudiera sumarse a la estructura principal en aquel momento.