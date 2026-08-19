Si tenés de esos cajones que no abren, que se atranca a la mitad o que se dificulta abrirlo cada vez que necesitas algo es muy molesto. Aunque uno se acostumbra, cierto es que la solución está al alcance de la mano sin necesidad de comprar lubricantes químicos ni cambiar el mueble: con un simple resto de cera de vela tendrás un tesoro para arreglarlo.
Cada vez son más las personas que descubren que la mayoría de lo que suele terminar en la basura puede convertirse en un recurso muy útil para la casa. Después de encender una vela, por ejemplo, lo que no deberías tirar es la cera que se derrama porque es un tesoro.
Si tenés cera de vela, tenés un tesoro para tu casa: cómo usarla para lubricar rieles de cajones
El cambio de estaciones o la humedad ambiental hace que la madera de las guías y correderas de los cajones se expandan o se vuelvan ásperas. Esto genera una fricción contra la estructura haciendo que los cajones se traben y se vuelvan molesto cada vez que se tienen que abrir.
Ahí es cuando aparece la cera de la vela como un tesoro, ya que actúa como una barrera protectora de lubricación seca. Reduce el rozamiento, no mancha la ropa y evita la acumulación de suciedad que provocarían otros aceites líquidos.
Para hacerlo debes sacar el cajón, pasar un trapo seco para retirar el polvo que se puedan estar acumuladas. Después debes usar el resto de una vela blanca tradicional o cera neutra para evitar teñir la madera clara.
Luego frotalasobre las zonas de fricción como las pestañas inferiores del cajón y las guías internas del mueble donde apoya el riel. Finalmente colocá el cajón en su lugar y abrilo y cerralo de tres a cuatro veces continuas. El mismo rozamiento del uso distribuirá la cera de forma pareja y notarás una suavidad inmediata en el movimiento.
Este truco es muy efectivo porque a diferencia de los aceites líquidos, la cera crea un recubrimiento sólido que a su vez saca el polvo, previene que la madera absorba la humedad y tampoco altera el material.
En pocas palabras
- Cera de vela: Un recurso casero para lubricar rieles de cajones que se traban.
- Beneficios: Actúa como lubricante seco, reduce fricción y no mancha.
- Aplicación: Frotar la cera sobre las zonas de fricción del cajón y sus guías.