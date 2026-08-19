Si tenés cera de vela, tenés un tesoro para tu casa: cómo usarla para lubricar rieles de cajones

Ahí es cuando aparece la cera de la vela como un tesoro, ya que actúa como una barrera protectora de lubricación seca. Reduce el rozamiento, no mancha la ropa y evita la acumulación de suciedad que provocarían otros aceites líquidos.

Para hacerlo debes sacar el cajón, pasar un trapo seco para retirar el polvo que se puedan estar acumuladas. Después debes usar el resto de una vela blanca tradicional o cera neutra para evitar teñir la madera clara.

El truco requiere solo usar vela de cera.

Luego frotalasobre las zonas de fricción como las pestañas inferiores del cajón y las guías internas del mueble donde apoya el riel. Finalmente colocá el cajón en su lugar y abrilo y cerralo de tres a cuatro veces continuas. El mismo rozamiento del uso distribuirá la cera de forma pareja y notarás una suavidad inmediata en el movimiento.

Este truco es muy efectivo porque a diferencia de los aceites líquidos, la cera crea un recubrimiento sólido que a su vez saca el polvo, previene que la madera absorba la humedad y tampoco altera el material.