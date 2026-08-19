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Se pudrió en España

Explotaron contra Diego Simeone por la decisión sobre Julián Álvarez para el debut en La Liga

A partir de las 16 (hora de Argentina) el Atlético Madrid debutará en la liga doméstica contra el Málaga y Julián se quedará con las ganas de jugar

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Julián Álvarez no lo puede creer.

Julián Álvarez no lo puede creer.

El Atlético Madrid comenzará un nuevo sueño liguero cuando enfrente desde las 16 (hora de Argentina) como local en el Riyadh Air Metropolitano al Málaga, equipo que acaba de ascender a la máxima categoría del fútbol español; luego de un mercado de pases que lo tuvo como protagonista a Julián Álvarez.

La Araña sigue en los planes del Barcelona, pero Diego Simeone remarca la importancia fundamental del delantero en el equipo, al punto de ser capaz de "armar un equipo alrededor de él pensando en su potencia, calidad, jerarquía y talento".

La firme decisión de Diego Simeone con Julián Álvarez para el debut en La Liga

En la previa del debut liguero el entrenador del Colchonero dio una conferencia de prensa donde hizo hincapié en la importancia de Julián Álvarez dentro del plantel; no obstante, decidió no convocarlo para el partido contra el Málaga.

En horas de la mañana la cuenta oficial del Atleti informó la lista donde se pueden hacer varios análisis. Por un lado, no figura el nombre de la Araña ya que se trataría de motivos "deportivos" ya que "necesitamos más entrenamientos con él". Además, tampoco figura Cristian Romero, flamante refuerzo proveniente del Tottenham.

Sin embargo, más allá de que la postura del DT argentino es que la Araña no está en óptimas condiciones, cuatro jugadores que estuvieron en el último Mundial si fueron parte de la convocatoria: Juan Musso, Giuliano Simeone, Alex Baena y Marcos Llorente, quienes llegaron al Colchonero junto con el delantero.

Explotaron contra Diego Simeone por la decisión sobre Julián Álvarez

Al darse a conocer la lista de convocados rápidamente los hinchas del Atlético Madrid salieron a cruzar la decisión y la publicación se llenó de comentarios que así lo demostraban: "¿Y por qué Julián no está convocado?", "salí de ese club de mierda Julián", "Lo que hacen con Julián demuestra el xq nunca tendrán una copa de Europa ! basuraaaaaas".

Los espa&ntilde;oles se mostraron a favor de Juli&aacute;n &Aacute;lvarez.

Los españoles se mostraron a favor de Julián Álvarez.

En las redes quieren a Juli&aacute;n &Aacute;lvarez convocado.

En las redes quieren a Julián Álvarez convocado.

En Barcelona buscar alternativas por Julián Álvarez

Como el caso Julián parece estancado, es que desde el Barcelona van por la carga por Viktor Gyokeres, delantero sueco que juega en el Arsenal. El argentino sigue siendo prioridad y contó con la luz verde de Rodri, quien acaba de llegar al Barsa: "Es uno de los mejores delanteros".

No obstante, el español elegido como el mejor jugador del Mundial advirtió: "Suelo ser bastante prudente con los jugadores que no pertenecen a la institución y el está en Atlético de Madrid".

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