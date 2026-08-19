Explotaron contra Diego Simeone por la decisión sobre Julián Álvarez para el debut en La Liga

Primera convocatoria del Atleti 26/27. pic.twitter.com/1ZqlvBpY8y — Atlético de Madrid (@Atleti) August 19, 2026

En horas de la mañana la cuenta oficial del Atleti informó la lista donde se pueden hacer varios análisis. Por un lado, no figura el nombre de la Araña ya que se trataría de motivos "deportivos" ya que "necesitamos más entrenamientos con él". Además, tampoco figura Cristian Romero, flamante refuerzo proveniente del Tottenham.

Sin embargo, más allá de que la postura del DT argentino es que la Araña no está en óptimas condiciones, cuatro jugadores que estuvieron en el último Mundial si fueron parte de la convocatoria: Juan Musso, Giuliano Simeone, Alex Baena y Marcos Llorente, quienes llegaron al Colchonero junto con el delantero.

Explotaron contra Diego Simeone por la decisión sobre Julián Álvarez

Al darse a conocer la lista de convocados rápidamente los hinchas del Atlético Madrid salieron a cruzar la decisión y la publicación se llenó de comentarios que así lo demostraban: "¿Y por qué Julián no está convocado?", "salí de ese club de mierda Julián", "Lo que hacen con Julián demuestra el xq nunca tendrán una copa de Europa ! basuraaaaaas".

Los españoles se mostraron a favor de Julián Álvarez.

En las redes quieren a Julián Álvarez convocado.

En Barcelona buscar alternativas por Julián Álvarez

Como el caso Julián parece estancado, es que desde el Barcelona van por la carga por Viktor Gyokeres, delantero sueco que juega en el Arsenal. El argentino sigue siendo prioridad y contó con la luz verde de Rodri, quien acaba de llegar al Barsa: "Es uno de los mejores delanteros".

No obstante, el español elegido como el mejor jugador del Mundial advirtió: "Suelo ser bastante prudente con los jugadores que no pertenecen a la institución y el está en Atlético de Madrid".