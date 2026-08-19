¿El pelo rizado crece más lento?: una especialista en rulos derribó 7 mitos muy populares

Esta es una de las creencias más extendidas entre quienes tienen el pelo rizado, pero no es cierta. Un corte mal realizado puede modificar la forma del cabello y hacer que el resultado no sea el esperado, pero no afecta su crecimiento.

“Eso no es real. Si te realizan mal un corte en el cabello con rulos te puede quedar mal cortado y puede cambiar la forma, pero no influye en lo que va creciendo nuevo”, explicó Natalia.

Mito 2: un shampoo hidrata o nutre el cabello

El shampoo cumple principalmente la función de limpiar el cuero cabelludo. Según la especialista, no es el producto encargado de aportar hidratación o nutrición al cabello.

Los productos destinados a estas funciones son los baños de crema, las ampollas y las máscaras, que ayudan a mantener el cabello con rulos en mejores condiciones.

Mito 3: hacerse ampollas una vez al mes es suficiente

La frecuencia del cuidado también genera dudas. Para Natalia, realizar tratamientos de hidratación una vez al mes no es suficiente para mantener los rulos correctamente hidratados.

La especialista recomienda hacerse ampollas o utilizar máscaras una vez por semana, especialmente porque el cabello rizado tiende a deshidratarse con mayor facilidad.

Mito 4: el frizz indica daño

Tener frizz no significa necesariamente que el cabello esté dañado. Sin embargo, el pelo rizado sí necesita mantener una buena hidratación para evitar que la fibra capilar pierda humedad.

“Esto no es así. Sí es real que debemos mantener una hidratación en el cabello con rulos, que tiende a deshidratarse más rápido”, señaló Natalia.

Además, explicó que el cabello con rulos necesita definición mediante productos que permitan estilizarlo. Entre ellos mencionó la crema de peinar y el protector térmico, que pueden aportar brillo, definición y ayudar a controlar el frizz.

Mito 5: cualquier peluquero controla el cabello con rulos

No todos los profesionales tienen la misma formación para trabajar con cabello rizado. La especialista destacó la importancia de acudir a profesionales que tengan conocimientos específicos sobre este tipo de pelo.

“Lamentablemente, no cualquier peluquero controla el cabello con rulos. El profesional debe tener una especialización en cabello con rulos para saber tratarlo”, explicó.

Mito 6: el cabello con rulos no se peina

Otra creencia frecuente es que el pelo rizado no debe peinarse. Sin embargo, Natalia asegura que el cepillo puede ser un aliado fundamental a la hora de definir los rulos.

“Es un mito que me pasa un montón. Cuando definimos los rulos, lo hacemos con cepillo. Y es un antes y un después”, afirmó.

La especialista recomienda desenredar el cabello durante la ducha y, al salir, utilizar crema para peinar y protector térmico para volver a pasar el cepillo y definir los rulos.

Mito 7: a las personas con el pelo rizado les crece más lento el cabello

El último mito está relacionado con el crecimiento. Aunque muchas personas sienten que su cabello rizado crece más lentamente, esto no significa que la velocidad de crecimiento sea menor.

“Este es un mito, en realidad no crece más lento, sino que tiene forma de espiral y ver el crecimiento es mucho más lento que en el cabello lacio. Para llegar a ver el largo tiene que pasar tiempo, pero no es que crece más lento, es que lo hace de una manera diferente”, explicó Natalia.

De esta manera, conocer las características del cabello con rulos permite derribar falsas creencias y adoptar una rutina de cuidado adecuada para mantenerlo hidratado, definido y saludable.