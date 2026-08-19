El desgarrador último mensaje de la hija del cantante Lucas Sugo antes de morir: "vida solo hay una"

“A un año de cuando recibí el diagnóstico que cambió de un día para otro mi vida. Un año donde los días se inundaron de incertidumbre, donde la vida me llevó al límite”, escribió en aquel entonces, acompañando sus palabras con imágenes.

Lejos de rendirse, Florencia buscó siempre un mensaje de esperanza. En ese mismo escrito, instaba a sus seguidores a no dejar pasar los momentos importantes.

“Aprovechen cada minuto de la vida, cada momento compartido con los suyos, cada abrazo, beso, no se guarden nada. Amen, sientan, disfruten, vida solo hay una”, sentenciaba con una madurez que conmovía a propios y extraños.

La lucha por la salud

Para Florencia, el proceso no solo fue físico, sino también mental. En reiteradas ocasiones, resaltó la importancia de “callar el ruido mental” y rodearse de pensamientos positivos para enfrentar el tratamiento. Su postura ante la enfermedad fue la de avanzar “un día a la vez”, dejando todo en manos de la fe y los médicos.

La partida de Florencia deja un mensaje claro: la salud es, en definitiva, el centro sobre el cual debe girar cualquier prioridad humana. El cariño y las oraciones de sus seguidores han sido, desde el primer día, el refugio que la acompañó en este difícil camino que hoy llega a su fin, dejando a todos con la lección de vivir intensamente.