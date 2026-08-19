El triste momento del cantante Lucas Sugo: muere su hija a los 23 años de edad

Florencia Sugo Da Rosa falleció durante este miércoles a los 23 años de edad a causa de una grave enfermedad oncológica diagnosticada a mediados de 2025. La joven era la hija mayor del reconocido cantante uruguayo Lucas Sugo, quien había suspendido sus compromisos laborales recientes para acompañarla durante los complejos procesos médicos.
El dolor del cantante
El equipo oficial del artista confirmó el fallecimiento mediante un comunicado firmado por los representantes Diego Sorondo junto a Elías Alonso. Los managers expresaron mucha tristeza por la partida de Florencia, elevando una oración por su eterno descanso para brindar apoyo a sus seres queridos en tan difícil momento.
Los allegados agradecieron las profundas muestras de afecto recibidas durante los últimos meses para luego pedir absoluto respeto por la intimidad del hogar.
La paciente había realizado tratamientos en Uruguay para luego trasladarse por períodos extensos hacia Estados Unidos buscando acceder a diversas alternativas clínicas.
El cuadro requería someterse a ensayos específicos en la ciudad de Boston, un enorme esfuerzo familiar que llevó al intérprete a modificar su agenda profesional en diferentes oportunidades para no alejarse nunca de su hija.
Una decisión difícil
Los voceros anunciaron la reprogramación de tres presentaciones musicales en Argentina un día antes de conocerse el trágico desenlace familiar. Los músicos tenían previsto tocar el sábado 22 de agosto en las localidades chaqueñas de Las Breñas junto a Charata, mientras que la agenda contemplaba otro recital para el domingo 23 en la ciudad santafesina de Las Toscas.
La decisión priorizó la necesidad ineludible de acompañar a la joven durante la etapa más crítica del tratamiento.
Palabras de profunda admiración hacia una joven valienteEl músico brindó una entrevista reciente para destacar la enorme resiliencia de la joven, asegurando que ella seguía muy firme de mente al iniciar los nuevos procedimientos experimentales. “Me di cuenta de quién es mi ídolo. Mi ídola es mi hija. Es increíble la fortaleza que tiene, la entereza que tiene”, afirmó el artista con evidente emoción.
El intérprete había pedido oraciones durante un concierto en Melo tras reconocer la agresividad de la patología, explicando que el cuadro había empeorado pero seguían dando pelea contagiados por la fe de la paciente.
En pocas palabras
- Fallecimiento: Murió Florencia Sugo Da Rosa, hija de 23 años del cantante Lucas Sugo, a causa de una enfermedad oncológica.
- Duelo familiar: El cantante uruguayo suspendió sus recitales para acompañar a su hija durante el tratamiento y tras su fallecimiento.
- Solidaridad: El equipo del artista confirmó la noticia, expresando tristeza y solicitando respeto por la intimidad familiar.