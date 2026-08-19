El triste momento del cantante Lucas Sugo: muere su hija a los 23 años de edad

La paciente había realizado tratamientos en Uruguay para luego trasladarse por períodos extensos hacia Estados Unidos buscando acceder a diversas alternativas clínicas.

El cantante uruguayo pasa un difícil momento.

El cuadro requería someterse a ensayos específicos en la ciudad de Boston, un enorme esfuerzo familiar que llevó al intérprete a modificar su agenda profesional en diferentes oportunidades para no alejarse nunca de su hija.

Una decisión difícil

Los voceros anunciaron la reprogramación de tres presentaciones musicales en Argentina un día antes de conocerse el trágico desenlace familiar. Los músicos tenían previsto tocar el sábado 22 de agosto en las localidades chaqueñas de Las Breñas junto a Charata, mientras que la agenda contemplaba otro recital para el domingo 23 en la ciudad santafesina de Las Toscas.

La decisión priorizó la necesidad ineludible de acompañar a la joven durante la etapa más crítica del tratamiento.

Palabras de profunda admiración hacia una joven valienteEl músico brindó una entrevista reciente para destacar la enorme resiliencia de la joven, asegurando que ella seguía muy firme de mente al iniciar los nuevos procedimientos experimentales. “Me di cuenta de quién es mi ídolo. Mi ídola es mi hija. Es increíble la fortaleza que tiene, la entereza que tiene”, afirmó el artista con evidente emoción.

El intérprete había pedido oraciones durante un concierto en Melo tras reconocer la agresividad de la patología, explicando que el cuadro había empeorado pero seguían dando pelea contagiados por la fe de la paciente.