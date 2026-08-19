El refugio secreto de Malargüe donde el agua se congela y crea esculturas de hielo

Su nombre proviene de la lengua mapuche: "Manqui" (cóndor) y "Malal" (barda o corral), una referencia directa a las imponentes paredes de origen marino que custodian el lugar.

Estas formaciones rocosas fueron elevadas millones de años atrás por la potente orogenia andina, transformando lo que alguna vez fue un lecho marino prehistórico en una impresionante línea de tiempo geológica a escala real.

Con abundante nieve, este lugar forma estructuras de hielo para apreciar.

Pero con la llegada de las bajas temperaturas invernales, el lugar experimenta una transformación radical. El aire nítido y seco de la cordillera potencia los colores y el agua de la cascada principal, un salto de unos 30 metros de altura, se congela de manera parcial o total, dando forma a gigantescas esculturas de hielo.

Trekking blanco y un tesoro paleontológico

A diferencia de lo que se podría pensar de un territorio árido e invernal, este desfiladero no es un espacio inerte. El recorrido hacia el salto de agua propone una caminata de baja dificultad (de aproximadamente una hora entre ida y vuelta) que funciona como un auténtico viaje en el tiempo.

A lo largo del sendero, los visitantes pueden hallar restos fósiles marinos, como amonites y bivalvos petrificados, que datan del período jurásico, cuando estas tierras estaban cubiertas por el mar.

El sitio cuenta con un centro de atención, guías locales especializados y un parador-restaurante donde es posible recargar energías disfrutando de la gastronomía regional (como el clásico chivito malargüino) tras la caminata bajo el frío andino.

Además, el contraste del blanco manto de hielo y la nieve sobre las imponentes bardas rojizas con el cielo cordillerano ofrece un escenario inigualable para los amantes de la fotografía de naturaleza y el turismo de apreciación.