Boca conoció a su rival en la Sudamericana y se cruzará con un ex delantero Xeneize: "Muy especial para mí"

Boca venció categóricamente a Recoleta como visitante logrando una clasificación con un global de 7 a 1; por su lado, San Pablo hizo lo propio con Bolívar (global 4 a 2) por lo que se verán las caras por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Por los cuartos de final de la Copa Sudamericana Boca se enfrentará con San Pablo, quienes cuentan en sus filas con un jugador muy querido
Boca venció categóricamente a Recoleta como visitante logrando una clasificación con un global de 7 a 1; por su lado, San Pablo hizo lo propio con Bolívar (global 4 a 2) por lo que se verán las caras por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
En las filas del conjunto brasileño milita Jonathan Calleri, quien sonó en el último mercado de pases para reforzar al Xeneize, pero que finalmente continuó su carrera en el equipo paulista y renovó hasta diciembre de 2029. Al enterarse del cruce, el delantero expresó su mezcla de sensaciones.
Calleri dejó un muy buen recuerdo en Boca con un gol de rabona que aun está en la cabeza y en el corazón Xeneize; luego del triunfo frente a Bolívar manifestó sobre su viejo amor: "Va a ser un partido muy especial para mí. Voy a regresar a La Bombonera después de once años".
"Toda mi familia va a estar allá y tengo muchos amigos que seguramente me deben estar mandando mensajes", explicó el delantero que marcó el segundo gol de su equipo en el conjunto paulista (de penal).
"Vamos a ir allí (a La Bombonera) a intentar ganar para venir aquí (al Morumbí de local) a definir la serie. Sabemos que será difícil, ellos tienen un muy buen equipo, con un gran entrenador y vamos a hacer todo lo posible para conseguir la clasificación", analizó sobre cómo va a ser el cruce con Boca.
San Pablo clasificó primero del Grupo C con 12 puntos por sobre O'Higgins (10), Millonarios (8) y Boston River (3); al quedar en la primera posición clasificó directamente a los octavos de final.
Allí venció a Bolívar tras empatar 1 a 1 en Bolivia e imponerse 3 a 1 en el Morumbí en un partido que se había complicado. Luciano abrió el marcador para el conjunto paulista a los 18 minutos, pero Dairon Asprilla empató el encuentro a los 61. No obstante, Calleri puso el 2 a 1 de penal a los 68 y José Sabino sentenció la clasificación a los 76.
Ahora deberá jugar contra Boca en un duelo que a pesar de ser Copa Sudamericana, es digno de la Libertadores.