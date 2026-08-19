Boca conoció a su rival en la Sudamericana y se cruzará con un ex delantero Xeneize: "Muy especial para mí"

"Toda mi familia va a estar allá y tengo muchos amigos que seguramente me deben estar mandando mensajes", explicó el delantero que marcó el segundo gol de su equipo en el conjunto paulista (de penal).

"Vamos a ir allí (a La Bombonera) a intentar ganar para venir aquí (al Morumbí de local) a definir la serie. Sabemos que será difícil, ellos tienen un muy buen equipo, con un gran entrenador y vamos a hacer todo lo posible para conseguir la clasificación", analizó sobre cómo va a ser el cruce con Boca.

Así llegó San Pablo al duelo con Boca

San Pablo clasificó primero del Grupo C con 12 puntos por sobre O'Higgins (10), Millonarios (8) y Boston River (3); al quedar en la primera posición clasificó directamente a los octavos de final.

Boca deberá jugar contra San Pablo por los cuartos de final de Copa Sudamericana.

Allí venció a Bolívar tras empatar 1 a 1 en Bolivia e imponerse 3 a 1 en el Morumbí en un partido que se había complicado. Luciano abrió el marcador para el conjunto paulista a los 18 minutos, pero Dairon Asprilla empató el encuentro a los 61. No obstante, Calleri puso el 2 a 1 de penal a los 68 y José Sabino sentenció la clasificación a los 76.

Ahora deberá jugar contra Boca en un duelo que a pesar de ser Copa Sudamericana, es digno de la Libertadores.