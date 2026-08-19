La enorme placa tectónica que explica por qué tiembla tanto en el oeste de Sudamérica

Un gráfico de placas tectónicas para entender más sobre los movimientos de la tierra. Imagen ilustrativa.

Frente a las costas peruanas, la placa de Nazca avanza a una velocidad aproximada de 7 a 8 centímetros por año. Cuando determinados sectores quedan trabados mientras el movimiento continúa, la tensión se acumula hasta liberarse mediante terremotos que pueden alcanzar gran magnitud.

Una dinámica que lleva millones de años

Este fenómeno geológico no es reciente. La interacción entre ambas placas se desarrolla desde hace millones de años y fue uno de los procesos fundamentales para el levantamiento de la cordillera de los Andes.

Un estudio publicado en 2025 en Journal of Geophysical Research: Solid Earth reconstruyó el recorrido de la placa durante 34 millones de años. La investigación detectó una “reducción cercana al 20 %” en la velocidad de convergencia durante los últimos 780.000 años.

La placa de Nazca se originó a partir de la fragmentación de la antigua placa de Farallón, a comienzos del Mioceno, luego de la separación del bloque de Cocos.

La famosa placa de Nazca. Imagen ilustrativa.

La zona integra además el Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja geológica caracterizada por una elevada concentración de volcanes, fosas oceánicas y terremotos de gran magnitud.

El IGP advierte que, aunque la ciencia puede identificar sectores con alto potencial sísmico, la tecnología actual no permite determinar cuándo ocurrirá un terremoto. Tampoco en Argentina por más que sea parte del sur americano.

Además, la subducción no es uniforme. Existen sectores de baja inclinación, conocidos como flat slabs, que modifican la distribución de los terremotos y el vulcanismo en distintas zonas de Sudamérica.

Así se buscó en Google lo relacionado a terremotos, placas tectónicas y fallas activas

No solo lo ocurrido en Venezuela y Colombia encendió el interés de la gente para saber más sobre posibles terremotos. También los movimientos sísmicos en Japón y España dispararon miles de consultas de los usuarios durante la última semana.

Los gráficos de Google Trends son claros, en su panel y sus tendencias, se advierte la gran popularidad del término de búsqueda “falla activa” y "placa tectónica" en los últimos 7 días. Así como el interés por "terremoto" durante el último mes.

Los resultados muestran claramente cómo los terremotos alrededor del mundo despertaron el interés de la gente para saber a través de Google Trends de qué se trata el fenómeno actual que preocupa al mundo entero.