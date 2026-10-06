Cementerio de Ciudad: cuándo serán los recorridos nocturnos especial Halloween

Un homenaje a los hombres y mujeres que marcaron la historia de la salud en Mendoza. La caminata incluye relatos sobre la tumba del Dr. Julio Lemos, el Dr. Jacinto Álvarez (recordado como "el médico de los pobres"), el Dr. Humberto Notti y el homenaje a la Dra. Carmen Romero Beltrán, la primera médica de la provincia.

El 6 y el 20 de octubre se realizarán visitas guiadas nocturna en el Cementerio de Capital.

Martes 20 de octubre (20:00 h) – Circuito "Historias de Amor y Odio"

Una experiencia ideal en la previa de Halloween donde se repasan los relatos más conmovedores, romances apasionados, desamores y antiguas disputas familiares que dejaron huella en el patrimonio funerario local.

Ambos encuentros se realizan en el predio del Cementerio de la Ciudad de Mendoza, ubicado en calle San Martín 1100 (Las Heras). La actividad inicia puntualmente a las 20:00 horas. Es fundamental tener en cuenta que la organización establece una tolerancia máxima de 15 minutos para el ingreso. Transcurrido ese plazo, por motivos de seguridad y respeto al desarrollo de la visita guiada, no se permite el acceso al predio.

Las visitas comienzan a las 20hs y la organización establece una tolerancia máxima de 15 minutos para el ingreso

¿Cómo conseguir las entradas para las visitas guiadas en el Cementerio de la Capital?

Si bien la actividad es totalmente libre y gratuita, los cupos son limitados para garantizar una correcta experiencia durante el trayecto. Los tickets deben gestionarse de manera virtual a través de la plataforma EntradaWeb.

Las inscripciones suelen habilitarse en los días previos a cada recorrido, por lo que se recomienda reservar con anticipación. Se aconseja asistir con calzado cómodo, abrigo liviano apto para la noche al aire libre y puntualidad.