La Ciudad de Mendoza renovó su agenda patrimonial y cultural con la confirmación de las esperadas visitas guiadas nocturnas por el Cementerio de la Capital. En la antesala de la temporada de Halloween y durante el mes de octubre, la propuesta invita a vecinos y turistas a recorrer los pasillos de este emblemático predio bajo la luz de la luna, redescubriendo las historias, personajes y mitos que forman parte de la memoria colectiva mendocina.
Cementerio de Ciudad: cuándo serán los recorridos nocturnos especial Halloween
Este mes se realizarán dos visitas guiadas nocturnas para conocer las historias de aquellos que descansan en este campo santo
¿Cuándo serán las visitas nocturnas en octubre?
Durante este mes, el municipio preparó dos itinerarios especiales con temáticas diferenciadas que abordan desde el legado médico hasta relatos trágicos y romances legendarios:
Martes 6 de octubre (20:00 h) – Circuito "Galenos"
Un homenaje a los hombres y mujeres que marcaron la historia de la salud en Mendoza. La caminata incluye relatos sobre la tumba del Dr. Julio Lemos, el Dr. Jacinto Álvarez (recordado como "el médico de los pobres"), el Dr. Humberto Notti y el homenaje a la Dra. Carmen Romero Beltrán, la primera médica de la provincia.
Martes 20 de octubre (20:00 h) – Circuito "Historias de Amor y Odio"
Una experiencia ideal en la previa de Halloween donde se repasan los relatos más conmovedores, romances apasionados, desamores y antiguas disputas familiares que dejaron huella en el patrimonio funerario local.
Ambos encuentros se realizan en el predio del Cementerio de la Ciudad de Mendoza, ubicado en calle San Martín 1100 (Las Heras). La actividad inicia puntualmente a las 20:00 horas. Es fundamental tener en cuenta que la organización establece una tolerancia máxima de 15 minutos para el ingreso. Transcurrido ese plazo, por motivos de seguridad y respeto al desarrollo de la visita guiada, no se permite el acceso al predio.
¿Cómo conseguir las entradas para las visitas guiadas en el Cementerio de la Capital?
Si bien la actividad es totalmente libre y gratuita, los cupos son limitados para garantizar una correcta experiencia durante el trayecto. Los tickets deben gestionarse de manera virtual a través de la plataforma EntradaWeb.
Las inscripciones suelen habilitarse en los días previos a cada recorrido, por lo que se recomienda reservar con anticipación. Se aconseja asistir con calzado cómodo, abrigo liviano apto para la noche al aire libre y puntualidad.
En pocas palabras
- Visitas guiadas: se anuncian recorridos nocturnos gratuitos en el Cementerio de la Capital durante octubre.
- Temáticas: los circuitos especiales abordan historias de médicos y relatos de amor y odio.
- Inscripción: los cupos son limitados y se gestionan de forma virtual a través de la plataforma EntradaWeb.