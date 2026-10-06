Péptidos: son furor en redes sociales, pero muchos no conocen qué efecto tienen

Por fuera de los medicamentos autorizados, circulan fórmulas experimentales vinculadas a rutinas digitales para optimizar la salud. No cuentan con aprobación para consumo humano ni ensayos clínicos concluyentes. Aun así, se consiguen con facilidad por internet, omitiendo las advertencias médicas sobre su aplicación directa.

Dudas sobre su efecto

El debate llegó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), cuyo comité asesor evaluó flexibilizar restricciones para elaborar ciertas variantes. Entre ellas figuran el BPC-157 y el TB-500, promocionados entre atletas para regenerar tejidos. La Agencia Antidopaje estadounidense remarcó que nadie sabe si existe una dosis segura para su consumo médico.

El profesor Albericio sostiene que muchas afirmaciones responden a campañas comerciales sin respaldo riguroso. Al no existir ensayos suficientes, se desconoce qué efecto secundario o adverso puede generar la ingesta descontrolada. Pese a esto, la investigación formal avanza con cientos de moléculas en fases clínicas con potencial terapéutico real.