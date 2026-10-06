La conversación sobre el uso de péptidos inunda las redes sociales. Celebridades y creadores de contenido difunden compuestos sintéticos para mejorar la piel o acelerar la recuperación muscular. Sin embargo, especialistas advierten que la evidencia científica sobre su eficacia en personas todavía resulta escasa.
Péptidos: son furor en redes sociales, pero muchos no conocen qué efecto tienen
El auge de los péptidos en redes sociales promete mejoras físicas, aunque la ciencia advierte sobre la falta de pruebas en humanos
Estas sustancias son cadenas cortas de aminoácidos producidas naturalmente por el organismo, donde actúan como mensajeros celulares clave. "Tenemos muchos péptidos en el cuerpo que tienen una función biológica importante", explicó a BBC Mundo Fernando Albericio, químico e investigador de la Universidad de KwaZulu-Natal. Cuando fallan las funciones biológicas, las versiones sintéticas permiten tratar diversas patologías médicas.
Fiebre en redes sociales
El éxito masivo de fármacos como Ozempic y Wegovy impulsó este interés generalizado. Creados a base de semaglutida para la diabetes tipo 2 y la pérdida de peso, abrieron un mercado millonario. Pese a su utilidad, conllevan riesgos comprobados como náuseas, problemas digestivos o lesiones en riñones y vesícula.
Por fuera de los medicamentos autorizados, circulan fórmulas experimentales vinculadas a rutinas digitales para optimizar la salud. No cuentan con aprobación para consumo humano ni ensayos clínicos concluyentes. Aun así, se consiguen con facilidad por internet, omitiendo las advertencias médicas sobre su aplicación directa.
Dudas sobre su efecto
El debate llegó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), cuyo comité asesor evaluó flexibilizar restricciones para elaborar ciertas variantes. Entre ellas figuran el BPC-157 y el TB-500, promocionados entre atletas para regenerar tejidos. La Agencia Antidopaje estadounidense remarcó que nadie sabe si existe una dosis segura para su consumo médico.
El profesor Albericio sostiene que muchas afirmaciones responden a campañas comerciales sin respaldo riguroso. Al no existir ensayos suficientes, se desconoce qué efecto secundario o adverso puede generar la ingesta descontrolada. Pese a esto, la investigación formal avanza con cientos de moléculas en fases clínicas con potencial terapéutico real.