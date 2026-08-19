Árbitros confirmados para la fecha interzonal: todas las designaciones de la sexta con dos clásicos

- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- Árbitro asistente 1: Iván Aliende.
- Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz.
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña.
- VAR: Diego Ceballos.
- AVAR: Gerardo Lencina.
Leandro Rey Hilfer dirigirá el encuentro entre "Lobos".
Más tarde, desde las 18.30 el Rojo de Avellaneda recibirá a Independiente Rivadavia en el Estadio Libertadores de América en el partido que tendrá como árbitro principal a Yael Falcón Pérez y en el VAR estará Salomé Di Iorio.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo.
- Árbitro asistente 2: Hugo Páez.
- Cuarto árbitro: Julián Beligoy.
- VAR: Salomé Di Iorio.
- AVAR: Pablo Giménez.
El árbitro mundialista impartirá justicia en el encuentro entre "Independientes".
El domingo habrá dos partidos de gran calibre: en el Monumental River recibirá a Vélez, con arbitraje de Darío Herrera y en el VAR estará Germán Delfino; mientras que en el Cilindro de Avellaneda en el encuentro entre Racing y Boca el colegiado será Nicolás Ramírez y en el VAR estará Fernando Echenique.
Cabe destacar que se trata de una fecha de partidos con encuentros interzonales.
Los árbitros de la sexta fecha del Torneo Clausura
Viernes 21 de agosto
14.30 Aldosivi – Unión:
- Árbitro: Bruno Amiconi.
- Árbitro asistente 1: José Castelli.
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglieti.
- Cuarto árbitro: Valentín Pompei.
- VAR: Luis Lobo Medina.
- AVAR: Mariano Ascenzi.
20.00 Estudiantes (Río Cuarto) – San Lorenzo:
- Árbitro: Nazareno Arasa.
- Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo.
- Árbitro asistente 2: Federico Cano.
- Cuarto árbitro: Alejandro Scionti.
- VAR: Lucas Cavallero.
- AVAR: Carlos Córdoba.
Sábado 22 de agosto
16.00 Gimnasia (de La Plata) – Gimnasia y Esgrima.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- Árbitro asistente 1: Iván Aliende.
- Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz.
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña.
- VAR: Diego Ceballos.
- AVAR: Gerardo Lencina.
16.00 Atlético Tucumán – Instituto
- Árbitro: Andrés Merlos.
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou.
- Cuarto árbitro: Pablo Núñez.
- VAR: Andrés Gariano.
- AVAR: Jorge Broggi.
18.30 Independiente – Independiente Rivadavia:
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo.
- Árbitro asistente 2: Hugo Páez.
- Cuarto árbitro: Julián Beligoy.
- VAR: Salomé Di Iorio.
- AVAR: Pablo Giménez.
21.00 Newell’s – Banfield:
- Árbitro: Felipe Viola.
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri.
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda.
- Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez.
- VAR: Laura Fortunato.
- AVAR: Javier Uziga.
21.00 Huracán – Deportivo Riestra:
- Árbitro: Facundo Tello.
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti.
- Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida.
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti.
- VAR: Pablo Dóvalo.
- AVAR: Belén Bevilacqua.
Domingo 23 de agosto
14.45 Sarmiento – Estudiantes:
- Árbitro: Nicolás Lamolina.
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani.
- Árbitro asistente 2: Iván Núñez.
- Cuarto árbitro: Jonathan Barrios.
- VAR: Jorge Baliño.
- AVAR: Joaquin Gil.
14.45 Barracas Central – Platense:
- Árbitro: Hernán Mastrángelo.
- Árbitro asistente 1: Pablo González.
- Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari.
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi.
- VAR: Sebastián Habib.
- AVAR: Diego Romero.
17.00 Belgrano – Defensa y Justicia:
- Árbitro: Fernando Espinoza.
- Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra.
- Árbitro asistente 2: Federico García.
- Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque.
- VAR: Hector Paletta.
- AVAR: Lucas Comesaña.
19.15 River – Vélez:
- Árbitro: Darío Herrera.
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez.
- Árbitro asistente 2: Diego Martin.
- Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo.
- VAR: Germán Delfino.
- AVAR: Carla López.
Darío Herrera estará en River - Vélez.
21.30 Racing – Boca:
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade.
- Árbitro asistente 2: Erik Grunmann.
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez.
- VAR: Fernando Echenique.
- AVAR: Diego Verlotta.
Nicolás Ramírez dirigirá el encuentro entre la Academia y el Xeneize.
Lunes 24 de agosto
19.00 Tigre – Central Córdoba:
- Árbitro: Pablo Echavarría.
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez.
- Cuarto árbitro: Mariano Negrete.
- VAR: Maximiliano Macheroni.
- AVAR: Gisella Bosso.
21.15 Lanús – Argentinos
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso.
- Árbitro asistente 2: Uriel García Leri.
- Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann.
- VAR: Yamil Possi.
- AVAR: Nahuel Viñas.
21.15 Talleres – Rosario Central:
- Árbitro: Sebastián Martínez.
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa.
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo.
- Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola.
- VAR: Adrián Franklin.
- AVAR: Marcelo Bistocco.