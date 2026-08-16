Juan Manuel Cerúndolo, otro argentino en la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati

Otro mal resultado para Francisco Cerúndolo quien perdió 4 de los 5 partidos que jugó tras haber sido campeón en Queen's y llegará con muy poca confianza al US Open.

Otras dos derrotas en el Masters 1000 de Cincinnati

Sebastián Báez y Marco Trungelliti también quedaron eliminados este domingo en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

Báez perdió con el estadounidense Learner Tien, 16to preclasificado, por 6-3 y 7-6 (4) y Trungelliti hizo un buen partido pero no pudo con el ruso Daniil Medvedev (4) por 6-4 y 7-5.

Para este lunes el único argentino en cancha será Tirante frente al español Martín Landaluce en un partido que comenzará al mediodía argentino y se podrá ver con ESPN y Disney Plus.