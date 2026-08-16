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Juan Manuel Cerúndolo, otro argentino en la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati

Juan Manuel Cerúndolo se convirtió en el segundo tenista argentino en avanzar a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Juanma Cerúndolo está en la tercera ronda.

Juanma Cerúndolo está en la tercera ronda.

Después de la gran victoria de Thiago Tirante ante Novak Djokovic, Juan Manuel Cerúndolo se convirtió en el segundo tenista argentino en avanzar a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati que se juega sobre canchas duras y sirve de preparación para el US Open 2026.

El menor de los hermanos le ganó una dura batalla de más de 3 horas y media al 25to preclasificado, el francés Arthur Rinderknech por 4-6, 7-6 (3) y 7-6 (5) y su próximo rival será este martes el canadiense Felix Auger Aliassime, número 2 de la lista de favoritos.

Gran temporada de Juan Manuel Cerúndolo.

Gran temporada de Juan Manuel Cerúndolo.

La victoria de Juanma Cerúndolo, quien atraviesa su mejor temporada, contrastó con la floja actuación de su hermano Francisco, preclasificado 20, frente al portugués Nuno Borges por 6-4 y 6-4.

Otro mal resultado para Francisco Cerúndolo quien perdió 4 de los 5 partidos que jugó tras haber sido campeón en Queen's y llegará con muy poca confianza al US Open.

Otras dos derrotas en el Masters 1000 de Cincinnati

Sebastián Báez y Marco Trungelliti también quedaron eliminados este domingo en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

Báez perdió con el estadounidense Learner Tien, 16to preclasificado, por 6-3 y 7-6 (4) y Trungelliti hizo un buen partido pero no pudo con el ruso Daniil Medvedev (4) por 6-4 y 7-5.

Para este lunes el único argentino en cancha será Tirante frente al español Martín Landaluce en un partido que comenzará al mediodía argentino y se podrá ver con ESPN y Disney Plus.

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