El Paso Cristo Redentor completó una etapa clave en la normalización del cruce fronterizo tras haber permanecido cerrado durante 34 días debido a las severas condiciones meteorológicas en la alta montaña. En dos días pasaron 2.350 camiones que esperaban en Mendoza con la habilitación del tránsito en un sentido. Este jueves será el turno de los que vienen de Chile.
Paso Cristo Redentor: este jueves reabren el tránsito de cargas desde Chile tras liberar 2.350 camiones
Las coordinaciones del paso a Chile confirmaron que se permitirá el ingreso de camiones hacia la Argentina. El turismo interno permanece suspendido
Luego del intenso operativo desplegado en las últimas 48 horas entre las coordinaciones de ambos países, las autoridades anunciaron la habilitación del corredor bioceánico para este jueves 20 de agosto, de forma exclusiva para el transporte de cargas en sentido desde Chile hacia Argentina.
La medida regirá en el horario de 9 a 21 de Argentina (8 a 20 hora chilena). Según precisaron los organismos fronterizos, la circulación continuará inhabilitada para el turismo interno y vehículos particulares, priorizando la descongestión del transporte internacional.
El balance de la descongestión de camiones hacia Chile
La decisión de revertir el sentido de circulación se tomó luego de verificar el cruce hacia el país vecino de un total de 2.350 transportes de carga entre el martes 18 y el miércoles 19 de agosto, según detalló Osvaldo Valle, de Asuntos Técnicos de Frontera.
De acuerdo con los reportes oficiales del Área de Control Integrado (ACI) Uspallata, el primer día de reapertura transitaron 1.350 camiones, mientras que durante la jornada de este miércoles lo hicieron otros 1.000 rodados de carga pesada.
El fluido trabajo de documentación y el operativo de seguridad vial permitieron despejar completamente las zonas de aparcamiento de la Ruta 7. Los predios de YPF y La Carmen quedaron vacíos, al tiempo que las autoridades confirmaron que ya no se registran camiones aguardando en el tramo que va desde el Este provincial hacia la zona de montaña.
En las instalaciones del ACI Uspallata, los equipos de control completaron la documentación de los últimos 200 camiones antes de habilitar el flujo inverso.
Operativo conjunto y perspectivas en alta montaña
El corredor trasandino recupera progresivamente la operatividad tras el extenso temporal de nieve que obligó a mantener inactivo el cruce internacional por más de un mes, generando una acumulación histórica de transporte de cargas en territorio mendocino.
Los organismos nacionales y provinciales destacaron la labor articulada entre las fuerzas de seguridad, Vialidad Nacional y los entes aduaneros para agilizar la logística sin registrar incidentes en la calzada.
Las autoridades recomendaron a las empresas de transporte mantener la planificación de los viajes ajustada a los partes diarios del clima y consultar los canales oficiales de la Coordinación del Paso Internacional antes de emprender viaje a la alta montaña.
En pocas palabras
- Reapertura del Paso Cristo Redentor: se habilita el tránsito de cargas este jueves desde Chile a Argentina tras el cierre de 34 días por el temporal.
- Tránsito restringido: se prioriza la carga, mientras el turismo interno y vehículos particulares permanecen suspendidos.
- Operativo exitoso: se liberaron 2.350 camiones en dos días, normalizando el corredor bioceánico desde a Argentina a Chile.