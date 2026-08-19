Paso Cristo Redentor: este jueves reabren el tránsito de cargas desde Chile tras liberar 2.350 camiones

La larga fila de camiones llegando al complejo aduanero de Los Libertadores. Foto: gentileza Osvaldo Valle

El balance de la descongestión de camiones hacia Chile

La decisión de revertir el sentido de circulación se tomó luego de verificar el cruce hacia el país vecino de un total de 2.350 transportes de carga entre el martes 18 y el miércoles 19 de agosto, según detalló Osvaldo Valle, de Asuntos Técnicos de Frontera.

De acuerdo con los reportes oficiales del Área de Control Integrado (ACI) Uspallata, el primer día de reapertura transitaron 1.350 camiones, mientras que durante la jornada de este miércoles lo hicieron otros 1.000 rodados de carga pesada.

El fluido trabajo de documentación y el operativo de seguridad vial permitieron despejar completamente las zonas de aparcamiento de la Ruta 7. Los predios de YPF y La Carmen quedaron vacíos, al tiempo que las autoridades confirmaron que ya no se registran camiones aguardando en el tramo que va desde el Este provincial hacia la zona de montaña.

En las instalaciones del ACI Uspallata, los equipos de control completaron la documentación de los últimos 200 camiones antes de habilitar el flujo inverso.

Los camioneros pasando por la Aduana para ingresar a Chile. Foto: archivo

Operativo conjunto y perspectivas en alta montaña

El corredor trasandino recupera progresivamente la operatividad tras el extenso temporal de nieve que obligó a mantener inactivo el cruce internacional por más de un mes, generando una acumulación histórica de transporte de cargas en territorio mendocino.

Los organismos nacionales y provinciales destacaron la labor articulada entre las fuerzas de seguridad, Vialidad Nacional y los entes aduaneros para agilizar la logística sin registrar incidentes en la calzada.

Las autoridades recomendaron a las empresas de transporte mantener la planificación de los viajes ajustada a los partes diarios del clima y consultar los canales oficiales de la Coordinación del Paso Internacional antes de emprender viaje a la alta montaña.