El cuello de botella en el Paso Cristo Redentor: camioneros denunciaron demoras y largas filas

“Nos iban mandando por tanda, la seguridad estaba presente. La verdad que el movimiento policial, tanto policial vial como Gendarmería, fue excelente. No se ha visto eso en otros cortes en años anteriores”, relató Guillaume.

El martes a las 10 de la mañana le tocó avanzar hacia Uspallata junto con una tanda de unos 200 camiones. Desde allí fueron haciendo distintas escalas hasta llegar al complejo aduanero. Para las 14.30 o 15 ya estaba dentro de la Aduana.

Y ahí apareció el primer contraste.

“Estaban todas las ventanillas abiertas y los trabajadores dispuestos, esperándonos para tramitar lo más rápido posible”, contó el camionero. Sin embargo, el trámite del lado chileno generó la demora más importante de su recorrido.

El problema estuvo en la PDI, la Policía de Investigaciones de Chile, organismo que realiza el control migratorio. Según Guillaume, allí solamente había dos ventanillas habilitadas y se acumuló una fila de entre 300 y 400 camioneros.

“Ahí sí perdí dos horas haciendo fila”, explicó.

La situación también fue señalada por Exequiel Contigliani, otro transportista que conoce de cerca la dinámica del cruce. Explicó que esa fila corresponde justamente al trámite ante la PDI chilena, donde los conductores deben presentar su documentación o el RUN.

“Tengo los dos porque tengo las dos nacionalidades. En mi caso llego ahí a PDI a tramitar y se demoran muchísimo”, relató.

Las demoras del lado de Chile, una constante

Contigliani también apuntó a las demoras que pueden producirse en otros sectores de la frontera, particularmente en la Aduana chilena, y recordó que en otras oportunidades las esperas también se produjeron del lado argentino.

“Como que se van turneando”, ironizó sobre los problemas que aparecen alternativamente en los distintos organismos de ambos países.

Para Guillaume, sin embargo, la evaluación general del operativo de reapertura fue positiva. Una vez atravesada la zona de la PDI, el resto del procedimiento avanzó con mayor rapidez y pudo continuar hacia Chile.

“Alcancé a salir de Uspallata a las 5 de la tarde, ya con todo dispuesto para el cruce”, explicó. En el sector de Los Libertadores también encontró los distintos sectores trabajando y consideró que el procedimiento fue ágil.

Las largas filas en la PDI de Chile, las quejas más frecuentes de los camioneros.

“Se ha notado que cuando trabajan ambas coordinaciones en conjunto se nota la diferencia. Si siguen trabajando de esta manera, no van a tener problemas con el transporte en el tema de agilidad y reclamo de choferes”, sostuvo.

El camionero sabía que, después de tantos días de cierre y con cientos de vehículos acumulados, la fila iba a ser inevitable. Lo que valoró fue que, una vez iniciado el operativo, el movimiento resultó más rápido de lo esperado.

“Nosotros teníamos en cuenta más o menos que íbamos a estar de uno a dos días haciendo fila para poder cruzar. Una vez que llegamos al sistema y a la aduana nos dimos cuenta de que estaba mucho más ágil”, explicó.

En la aduana, desde las 2 hasta las 5 de la tarde

De hecho, señaló que haber ingresado a la Aduana alrededor de las 14 y haber salido cerca de las 17 representó, para las circunstancias que atravesaban, un tiempo razonable.

“Esas tres horas de demora es ágil, muy ágil para lo que es el corte de todos los días que tuvimos”, afirmó.

Pero la desesperación de los camioneros después de semanas de espera también generó situaciones de riesgo sobre la ruta.

Contigliani cuestionó algunas maniobras realizadas por conductores que intentaron avanzar saliéndose de la fila y circulando por sectores donde no correspondía.

“No comparto la situación de que se estén pasando. Si bien no vienen vehículos de frente, ahí, en la soberanía, no está bueno pasar”, señaló.

Para el transportista, esas conductas son consecuencia de la desesperación que generan las largas esperas y la burocracia en los pasos fronterizos, aunque eso no justifica poner en riesgo la seguridad.

Los camioneros saben que la reapertura es el comienzo, pero las demoran siguen

La escena vuelve a mostrar una problemática que los camioneros conocen de memoria: la apertura del paso es apenas el comienzo. Con cientos de vehículos acumulados, cada ventanilla, cada control y cada organismo puede convertirse en un nuevo cuello de botella.

Esta vez, según los propios transportistas, el operativo argentino permitió ordenar el ingreso y avanzar con relativa rapidez. El punto donde se concentró la espera estuvo del otro lado de la cordillera, en el control migratorio de la PDI chilena.

Mientras tanto, los camioneros siguen avanzando. Después de semanas de espera, para muchos de ellos cada hora cuenta.