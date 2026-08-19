Nació como entrenamiento militar y terminó siendo el alma de las plazas argentinas: la historia de la calesita

Al principio contaban con objetos rudimentarios, movidos con fuerza humana o animal, luego llegaron caballos tallados en madera, la música, las luces y los mecanismos cada vez más sofisticados hasta las calesitas actuales.

En Europa por ejemplo, durante el siglo XIX, los carruseles comenzaron a multiplicarse en ferias y espacios públicos, impulsados por animales, vapor y, más adelante, motores. En Argentina en cambio, la primera llegó a Plaza Lavalle en Buenos Aires y era impulsada por un caballo que caminaba alrededor del eje para hacer girar la estructura.

Las calesitas y carruseles fueron reconocidos como bienes con valor histórico, cultural y estético.

Desde ese momento las calesitas argentinas fueron protagonistas de un invento único: la sortija. Consolidada en el siglo XX se trataba de un gancho que los niños intentaban atrapar desde el caballito para ganarse una vueltra gratis, un juego también asociado a la época medieval y colonial.

Además, se formó una profesesión que resultó ser el guardián de este tipo de juegos y se le decia calesitero. De esta forma un simple juego que la mayoría pudimos disfrutar de pequeños se transformó en una experiencia que poco se logra ver actualmente.