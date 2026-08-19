Las plazas y los parques argentinos se caracterizan por ciertos sonidos, juegos y figuras que un niño jamás podría olvidar: los de la calesita. Esa plataforma giratoria que parece querer ganarle a los caballos, aviones o autos que están sobre él. ¿Pero cómo nació un juego tan particular como este? ¿Cuál es su historia?
Muchas de las cosas que acostumbramos a ver tienen una historia detrás que pocos conocen. Tal como la calesita argentina, asociada a los domingos, a la familia y las tardes de plaza, un juego que tiene como raíces a entretenimientos europeos que poco tenían que ver con la infancia.
Nació como entrenamiento militar y terminó siendo el alma de las plazas argentinas: la historia de la calesita
"Carrusel" o "calesita" es un término vinculado a una “pequeña batalla” o juego ecuestre (relacionado a caballos) que con el paso de los años lo que había nacido como entrenamiento o espectáculo de habilidad empezó a ser una atracción.
Al principio contaban con objetos rudimentarios, movidos con fuerza humana o animal, luego llegaron caballos tallados en madera, la música, las luces y los mecanismos cada vez más sofisticados hasta las calesitas actuales.
En Europa por ejemplo, durante el siglo XIX, los carruseles comenzaron a multiplicarse en ferias y espacios públicos, impulsados por animales, vapor y, más adelante, motores. En Argentina en cambio, la primera llegó a Plaza Lavalle en Buenos Aires y era impulsada por un caballo que caminaba alrededor del eje para hacer girar la estructura.
Desde ese momento las calesitas argentinas fueron protagonistas de un invento único: la sortija. Consolidada en el siglo XX se trataba de un gancho que los niños intentaban atrapar desde el caballito para ganarse una vueltra gratis, un juego también asociado a la época medieval y colonial.
Además, se formó una profesesión que resultó ser el guardián de este tipo de juegos y se le decia calesitero. De esta forma un simple juego que la mayoría pudimos disfrutar de pequeños se transformó en una experiencia que poco se logra ver actualmente.
En pocas palabras
- Origen militar: la calesita, hoy símbolo de plazas argentinas, nació como un ejercicio ecuestre de combate y habilidad.
- Evolución del juego: desde sus inicios rudimentarios hasta la incorporación de música, luces y mecanismos sofisticados.
- La sortija argentina: introducción de un juego popular que otorgaba vueltas gratis y se convirtió en un ícono de las calesitas locales.