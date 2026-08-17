Tras eliminar a Djokovic, Tirante le ganó a Landaluce y está en octavos del Masters 1000 de Cincinnati

Tras desaprovechar momentos iniciales, logró llevar el primer parcial al tie-break y selló el 7-6 con categoría mediante un ace en el tercer set point.

En la segunda manga, Martín Landaluce mantuvo la solidez desde el fondo y complicó al platense al ponerse 5-4 arriba con un set point a su favor.

Lejos de ceder ante la presión Tirante, el número 50 del ranking ATP, reaccionó con contundencia, estiró nuevamente la definición a la muerte súbita y se quedó con el segundo 7-6 que le valió el boleto a la cuarta ronda.

El próximo compromiso del argentino será este miércoles 19 de agosto, con horario a confirmar, frente al ganador del cruce que protagonizarán Rinky Hijikata y Jakub Menšík.