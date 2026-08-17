Tras eliminar a Djokovic, Tirante le ganó a Landaluce y está en octavos del Masters 1000 de Cincinnati

El platense Thiago Tirante agiganta su figura en Ohio: venció al español Martín Landaluce por un doble 7-6 y se metió en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati tras dos horas y quince minutos de máxima exigencia.
Thiago Tirante sigue de racha. Tras eliminar a Djokovic, venció al español Landaluce y se metió en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati
El platense Thiago Tirante agiganta su figura en Ohio: venció al español Martín Landaluce por un doble 7-6 y se metió en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati tras dos horas y quince minutos de máxima exigencia.
Con la confianza intacta tras su histórica victoria ante Novak Djokovic, el tenista argentino sobrevivió a los 29 grados de temperatura y en la siguiente ronda espera por el australiano Rinky Hijikata o el checo Jakub Menšík.
El encuentro comenzó de la peor manera para el argentino, quien sufrió un quiebre en el primer game. Sin embargo, Tirante potenció su servicio con nueve saques directos y un 82% de efectividad en el primer saque para equilibrar las acciones.
Tras desaprovechar momentos iniciales, logró llevar el primer parcial al tie-break y selló el 7-6 con categoría mediante un ace en el tercer set point.
En la segunda manga, Martín Landaluce mantuvo la solidez desde el fondo y complicó al platense al ponerse 5-4 arriba con un set point a su favor.
Lejos de ceder ante la presión Tirante, el número 50 del ranking ATP, reaccionó con contundencia, estiró nuevamente la definición a la muerte súbita y se quedó con el segundo 7-6 que le valió el boleto a la cuarta ronda.
El próximo compromiso del argentino será este miércoles 19 de agosto, con horario a confirmar, frente al ganador del cruce que protagonizarán Rinky Hijikata y Jakub Menšík.