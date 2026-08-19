Cuánto tiempo sumergir los pies en bicarbonato y sal para obtener sorprendentes beneficios

Los pies son, sin lugar a dudas, una de las zonas del cuerpo que mayor atención requieren durante nuestra rutina diaria. A menudo relegados a un segundo plano, permanecen encerrados en calzados durante largas jornadas, creando un ecosistema perfecto para la acumulación de humedad, bacterias y, consecuentemente, la aparición de hongos o malos olores.
En este contexto, surge una alternativa casera que ha ganado una popularidad indiscutible entre quienes buscan una solución rápida, económica y efectiva: el baño de pies con bicarbonato de sodio y sal. Pero, más allá de la receta, la gran pregunta que muchos se hacen es: ¿cuánto tiempo debemos sumergirlos realmente para aprovechar sus propiedades?
El poder de una mezcla sencilla
La combinación de bicarbonato de sodio y sal gruesa no es un mito urbano; se trata de una fórmula que aprovecha propiedades antisépticas, antifúngicas y exfoliantes naturales.
Mientras que el bicarbonato actúa regulando el pH de la piel y neutralizando los ácidos que causan el mal olor, la sal ayuda a desinfectar y a desinflamar los tejidos tras el desgaste cotidiano.
Los especialistas y expertos en cuidado de la piel coinciden en que el tiempo ideal para obtener beneficios terapéuticos sin dañar la barrera natural de la piel es de 15 a 20 minutos. Exceder este tiempo podría derivar en una deshidratación excesiva de la epidermis, algo que queremos evitar a toda costa.
Cómo preparar el baño de pies correctamente
Para implementar este hábito de autocuidado, la prolijidad en el proceso es clave. Sigue estos pasos para obtener los mejores resultados:
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El recipiente: busca una palangana lo suficientemente amplia donde puedas acomodar ambos pies sin restricciones.
Temperatura del agua: el agua debe estar tibia, idealmente entre 15°C y 37°C. Una temperatura muy elevada podría resecar la piel, mientras que una muy fría no permitiría la correcta disolución de los ingredientes ni la relajación muscular.
Proporción: disuelve dos cucharadas de sal gruesa y dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Revuelve bien hasta que no queden rastros sólidos en el fondo.
El proceso: sumerge los pies durante el rango mencionado anteriormente (15 a 20 minutos). Aprovecha este momento para desconectar.
El post-lavado: este paso es fundamental. Seca muy bien los pies, prestando especial atención a los espacios interdigitales donde la humedad suele esconderse. Finaliza con una crema hidratante para devolverle la elasticidad a la piel.
En pocas palabras
- Baño de pies: sumergir los pies en bicarbonato y sal por 15 a 20 minutos ofrece beneficios antisépticos y antifúngicos.
- Preparación: utiliza agua tibia y una mezcla de dos cucharadas de sal gruesa y dos de bicarbonato de sodio.
- Cuidados post-baño: secar bien los pies y aplicar crema hidratante es crucial para mantener la salud de la piel.