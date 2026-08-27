Tiene familia una perrita que estaba en poder de ladrones y era maltratada

Tras el operativo judicial, el Municipio asumió la custodia y comenzó un proceso de recuperación a través de la Dirección de Control y Bienestar Animal. El tratamiento incluyó atención médica veterinaria, plan de alimentación, esterilización y la colocación de un microchip de identificación. Una vez obtenida la autorización formal de la Fiscalía interviniente, se habilitó el protocolo de adopción definitiva.

La familia seleccionada había acompañado el proceso de rehabilitación visitando al animal periódicamente durante su estadía en el resguardo municipal. Este miércoles se formalizó la entrega, cerrando el único caso con intervención judicial directa que registra la comuna en lo que va del año.