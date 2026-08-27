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Tiene familia una perrita que estaba en poder de ladrones y era maltratada

Fue rescatada durante un allanamiento a ladrones una perrita maltratada. Intervino la Municipalidad de Godoy Cruz

Redacción de UNO
Editado por Redacción de UNO
La perrita rescatada ya tiene su nueva familia.

La perrita rescatada ya tiene su nueva familia.

Foto: Municipalidad de Godoy Cruz

La Municipalidad de Godoy Cruz favoreció la adopción responsable de una perrita que había sido hallada en condiciones de extrema vulnerabilidad y desnutrición a mediados de junio. El rescate ante este nuevo caso de maltrato animal, se produjo en el marco de una investigación policial contra una banda dedicada al robo de choferes de aplicaciones de transporte.

Tras el operativo judicial, el Municipio asumió la custodia y comenzó un proceso de recuperación a través de la Dirección de Control y Bienestar Animal. El tratamiento incluyó atención médica veterinaria, plan de alimentación, esterilización y la colocación de un microchip de identificación. Una vez obtenida la autorización formal de la Fiscalía interviniente, se habilitó el protocolo de adopción definitiva.

La familia seleccionada había acompañado el proceso de rehabilitación visitando al animal periódicamente durante su estadía en el resguardo municipal. Este miércoles se formalizó la entrega, cerrando el único caso con intervención judicial directa que registra la comuna en lo que va del año.

Mimos del intendente Diego Costarelli a la perrita rescatada.

Mimos del intendente Diego Costarelli a la perrita rescatada.

"Amor Animal es parte de la agenda pública de Godoy Cruz"

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli se refirió a las acciones de resguardo y a los programas vigentes en el departamento:

  • “Amor Animal es parte de la agenda pública de Godoy Cruz. Entendemos que las mascotas son parte fundamental de la familia, por lo que ese vínculo debe estar acompañado por herramientas, servicios y reglas claras que favorezcan el cuidado responsable”.
  • “No se trata de modas ni eslóganes, sino de hechos. Invertimos recursos públicos en políticas de bienestar animal porque entendemos que es una demanda real de la sociedad”.

Las cifras del programa Amor Animal

  • Animales registrados: 2.228

  • Castraciones realizadas: 3.600 (sobre 5.202 turnos otorgados)

  • Vacunaciones antirrábicas: 2.552 dosis aplicadas

  • Adopciones concretadas: 73

  • Microchips colocados: 121

  • Desparasitaciones externas: 70 tratamientos aplicados

  • Casos judicializados: 1 ingreso registrado

Actualmente, el municipio cuenta con tres quirófanos veterinarios, cuatro puntos de vacunación y desparasitación, y cuatro plazas caninas habilitadas en los espacios verdes Biritos, Belgrano, Parque Margarita Malharro de Torres y Parque Mitre.

En pocas palabras

  • Perrita rescatada: una perrita maltratada fue recuperada durante un allanamiento a ladrones en Godoy Cruz.
  • Adopción responsable: la Municipalidad de Godoy Cruz facilitó la adopción de la cachorra tras su rehabilitación.
  • Compromiso municipal: el programa "Amor Animal" de Godoy Cruz busca promover el bienestar animal con diversas acciones y servicios.
Resumen generado por Thinkindot AI

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