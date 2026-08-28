Buscaba oro con un detector de metales y terminó descubriendo un meteorito de más de 4.000 millones de años

La datación exacta del cuerpo espacial arrojó que posee aproximadamente 4.600 millones de años de antigüedad. Este valor ubica la formación de la masa rocosa casi en simultáneo con los orígenes del Sistema Solar, convirtiendo al hallazgo en un testimonio clave para comprender la materia prima primordial que dio origen a los planetas.

El valor incalculable para el estudio del espacio

A diferencia de las piezas metálicas comunes, el ejemplar procedente de Australia contiene información valiosa para la astronomía y la geología moderna.

El descubrimiento, que puedes ver a continuación, permitió a los investigadores analizar partículas primitivas que han permanecido prácticamente inalteradas desde los primeros colapsos de materia cósmica.

Lo que inició como una simple jornada de prospección con un detector de metales derivó en una contribución histórica para la ciencia, demostrando que debajo de la tierra a veces se ocultan secretos que no se miden en valor monetario, sino en el conocimiento profundo sobre los orígenes del propio universo.