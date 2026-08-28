En la búsqueda constante de tesoros o riquezas ocultas, la realidad suele superar con frecuencia a cualquier ficción. Esto fue exactamente lo que le sucedió a un explorador aficionado en Australia, donde un hombre terminó protagonizando un descubrimiento científico de alcance global al toparse con un meteorito de más de 4.000 millones de años.
Buscaba oro con un detector de metales y terminó descubriendo un meteorito de más de 4.000 millones de años
El descubrimiento de este meteorito milenario sorprendió al mundo científico. Todos los detalles, en la nota
Convencido de haber encontrado oro de gran tamaño debido al enorme peso y al color rojizo de la pieza, el hombre decidió trasladarla a su hogar para analizarla en detalle. Sin embargo, tras intentar romperla infructuosamente con sierras para rocas, taladros y ácido, la roca, o mejor dicho el meteorito, permaneció completamente intacta.
Un descubrimiento destapado luego de años
Luego de analizar la muestra en los laboratorios del museo, los especialistas descartaron de inmediato la presencia del metal precioso, pero revelaron una sorpresa aún mayor: se trataba de un meteorito de 17 kilogramos compuesto por una densa aleación de hierro y níquel, una estructura que explicaba por qué resistió todos los intentos de perforación doméstica.
La datación exacta del cuerpo espacial arrojó que posee aproximadamente 4.600 millones de años de antigüedad. Este valor ubica la formación de la masa rocosa casi en simultáneo con los orígenes del Sistema Solar, convirtiendo al hallazgo en un testimonio clave para comprender la materia prima primordial que dio origen a los planetas.
El valor incalculable para el estudio del espacio
A diferencia de las piezas metálicas comunes, el ejemplar procedente de Australia contiene información valiosa para la astronomía y la geología moderna.
El descubrimiento, que puedes ver a continuación, permitió a los investigadores analizar partículas primitivas que han permanecido prácticamente inalteradas desde los primeros colapsos de materia cósmica.
Lo que inició como una simple jornada de prospección con un detector de metales derivó en una contribución histórica para la ciencia, demostrando que debajo de la tierra a veces se ocultan secretos que no se miden en valor monetario, sino en el conocimiento profundo sobre los orígenes del propio universo.
En pocas palabras
- Descubrimiento insólito: un hombre en Australia halló un meteorito de más de 4000 millones de años.
- Hallazgo fortuito: buscaba oro con detector de metales; la roca resultó ser un meteorito de hierro y níquel.
- Valor científico: el objeto de 17 kg es crucial para entender los orígenes del Sistema Solar.