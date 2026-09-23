La Selección argentina prepara en Ezeiza los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín

Pensando en la triple fecha de amistosos que disputará en el país en los próximos días, la Selección Argentina continúa entrenando en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.
Pensando en la triple fecha de amistosos que disputará en el país, la Selección Argentina continúa entrenando en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.
Pensando en la triple fecha de amistosos que disputará en el país en los próximos días, la Selección Argentina continúa entrenando en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.
Tras arribar al complejo, los futbolistas pusieron en marcha otro día de labores bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.
Los ejercicios de gimnasio fueron comandados por el PF Luis Martín y se extendieron por espacio de media hora. Tras ello, el DT diagramó diversos trabajos posicionales y tácticos, primero sin oposición y luego, utilizando a todos los futbolistas del plantel.
Descartados Thiago Almada y Juan Foyth, por lesión, por el momento el plantel no tendrá incorporaciones.
Exclusivamente por Deportick continúa la venta de entradas para el encuentro del miércoles 30/9 ante Bolivia, en Córdoba.
Además, este jueves a las 18 ya estarán disponibles los tickets para los encuentros ante Burkina Faso (3/10) y Benín (6/10) que se jugarán en el estadio Monumental.