La Selección argentina prepara en Ezeiza los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín

Tras arribar al complejo, los futbolistas pusieron en marcha otro día de labores bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

La Selección argentina se entrena en Ezeiza a las órdenes de Scaloni.

Los ejercicios de gimnasio fueron comandados por el PF Luis Martín y se extendieron por espacio de media hora. Tras ello, el DT diagramó diversos trabajos posicionales y tácticos, primero sin oposición y luego, utilizando a todos los futbolistas del plantel.