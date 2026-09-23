Inicio Ovación Fútbol Selección argentina
Amistosos internacionales

La Selección argentina prepara en Ezeiza los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín

Pensando en la triple fecha de amistosos que disputará en el país, la Selección Argentina continúa entrenando en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

Por UNO
Julián Álvarez sería titular ante Bolivia.

Julián Álvarez sería titular ante Bolivia.

Pensando en la triple fecha de amistosos que disputará en el país en los próximos días, la Selección Argentina continúa entrenando en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

Tras arribar al complejo, los futbolistas pusieron en marcha otro día de labores bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

La Selección argentina se entrena en Ezeiza a las órdenes de Scaloni.

La Selección argentina se entrena en Ezeiza a las órdenes de Scaloni.

Los ejercicios de gimnasio fueron comandados por el PF Luis Martín y se extendieron por espacio de media hora. Tras ello, el DT diagramó diversos trabajos posicionales y tácticos, primero sin oposición y luego, utilizando a todos los futbolistas del plantel.

Descartados Thiago Almada y Juan Foyth, por lesión, por el momento el plantel no tendrá incorporaciones.

La agenda de la Selección argentina antes de jugar con Bolivia

  • Jueves 24/9: 10.30 Entrenamiento (últimos 15 minutos abiertos a los medios acreditados por AFA)
  • Viernes 25/9: 10.00 Entrenamiento
  • Sábado 26/9: 10.00 Entrenamiento
  • Lunes 28/9: 16.00 Entrenamiento (primeros 30 minutos abiertos a los medios acreditados por AFA)
  • Martes 29/9: 14.15 Conferencia Lionel Scaloni y 15.30 Entrenamiento (primeros 15 minutos abiertos a los medios acreditados por AFA)

Venta de entradas para los amistosos de la Selección argentina

Exclusivamente por Deportick continúa la venta de entradas para el encuentro del miércoles 30/9 ante Bolivia, en Córdoba.

Además, este jueves a las 18 ya estarán disponibles los tickets para los encuentros ante Burkina Faso (3/10) y Benín (6/10) que se jugarán en el estadio Monumental.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas