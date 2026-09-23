Godoy Cruz está de racha y alimenta su ilusión de volver a Primera División

En ese sentido la clasificación de Godoy Cruz entre los 8 mejores de su grupo es casi un hecho consumado ya que su ventaja sobre el 9no (Los Andes) es de 15 puntos con 18 por disputar.

La racha positiva del Tomba

vs. San Telmo (L) 3-0

vs. San Miguel (V) 3-1

vs. Colón (L) 2-0

vs. Deportivo Morón (V) 2-1

Lleva 4 victorias consecutivas y ganó 5 de los últimos 6 ya que solo perdió el encuentro postergado ante Deportivo Madryn (0-2).

El camino de Godoy Cruz para intentar volver a Primera

Si algo tiene que aprovechar Godoy Cruz en la recta final de la fase regular de la Primera Nacional es el envión por la racha positiva y con ese objetivo se medirá este domingo 17 a las 17 con Racing de Córdoba, en la Docta.

Después será el turno de volver al Gambarte para jugar con Los Andes, ir a Buenos Aires para visitar a All Boys, ser anfitrión de Estudiantes de Caseros, viajar a Santiago del Estero para enfrentar a Mitre y culminar la fase regular en casa frente a Almirante Brown.

Los postulantes para el ascenso

Ferro (58), Deportivo Morón (55), Godoy Cruz (52), Deportivo Madryn (49), Colón (48), Almirante Brown (46), Estudiantes (42) y Ciudad de Bolívar (39) son por ahora los clasificados al Reducido del Grupo A.

En el Grupo B los ocho primeros son Tristán Suárez (54), Temperley (53), Gimnasia de Jujuy (53), Atlanta (49), Midland (47), San Martín de San Juan (45), Gimnasia y Tiro (45) y Atlético Rafaela (42).

El primero de cada zona jugará la final por el ascenso directo y el que pierda esa final se sumará al Reducido por el segundo ascenso en el que jugarán con eliminación directa los 8 primeros de cada zona.