Godoy Cruz está de racha y alimenta su ilusión de volver a Primera División

La victoria ante Deportivo Morón como visitante acrecentó la ilusión de Godoy Cruz de alcanzar el ansiado ascenso a Primera División y con solo 6 fechas por jugar no se baja de la pelea por llegar a la final o disputar el Reducido.
La victoria ante Deportivo Morón como visitante acrecentó la ilusión de Godoy Cruz de alcanzar el ansiado ascenso a Primera División
La victoria ante Deportivo Morón como visitante acrecentó la ilusión de Godoy Cruz de alcanzar el ansiado ascenso a Primera División y con solo 6 fechas por jugar no se baja de la pelea por llegar a la final o disputar el Reducido.
El equipo de Pablo De Muner hilvanó 4 victorias consecutivas y acumula 52 puntos producto de 15 triunfos, 7 empates y 8 caídas, eso le permite ocupar el 3er puesto del Grupo A detrás de Ferro Carril Oeste (58) y el propio Morón (55).
Terminar primero para jugar la final por el pasaje directo de regreso a la máxima categoría parece una misión difícil pero no imposible ya que aún quedan 18 puntos en disputa, sin embargo el Expreso también tendrá la posibilidad de subir por el camino más largo que es el del Reducido.
En ese sentido la clasificación de Godoy Cruz entre los 8 mejores de su grupo es casi un hecho consumado ya que su ventaja sobre el 9no (Los Andes) es de 15 puntos con 18 por disputar.
Lleva 4 victorias consecutivas y ganó 5 de los últimos 6 ya que solo perdió el encuentro postergado ante Deportivo Madryn (0-2).
Si algo tiene que aprovechar Godoy Cruz en la recta final de la fase regular de la Primera Nacional es el envión por la racha positiva y con ese objetivo se medirá este domingo 17 a las 17 con Racing de Córdoba, en la Docta.
Después será el turno de volver al Gambarte para jugar con Los Andes, ir a Buenos Aires para visitar a All Boys, ser anfitrión de Estudiantes de Caseros, viajar a Santiago del Estero para enfrentar a Mitre y culminar la fase regular en casa frente a Almirante Brown.
Ferro (58), Deportivo Morón (55), Godoy Cruz (52), Deportivo Madryn (49), Colón (48), Almirante Brown (46), Estudiantes (42) y Ciudad de Bolívar (39) son por ahora los clasificados al Reducido del Grupo A.
En el Grupo B los ocho primeros son Tristán Suárez (54), Temperley (53), Gimnasia de Jujuy (53), Atlanta (49), Midland (47), San Martín de San Juan (45), Gimnasia y Tiro (45) y Atlético Rafaela (42).
El primero de cada zona jugará la final por el ascenso directo y el que pierda esa final se sumará al Reducido por el segundo ascenso en el que jugarán con eliminación directa los 8 primeros de cada zona.