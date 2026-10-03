Tomar ibuprofeno 600 alivia el dolor, pero tiene más consecuencias que el de 400: por qué y en qué se diferencian

Frente a esta equivocada costumbre, hay que saber que la presentación de 400 mg y la de 600 mg tienen exactamente la misma efectividad analgésica ante dolencias ocasionales, pero que aumentar la dosis no aporta un beneficio extra para calmar el dolor puntual.

La verdadera diferencia entre ambas no se trata de su eficacia, sino de los efectos adversos. Según el especialista, tomar la dosis de 600 mg duplica las posibilidades de sufrir efectos adversos en comparación con la opción de 400 mg. Dado que el ibuprofeno pertenece a los antiinflamatorios no esteroideos, su uso en concentraciones altas o por tiempo prolongado puede acarrear problemas serios que afectan principalmente al aparato gastrointestinal, al sistema cardiovascular y al rendimiento renal.

El ibuprofeno es uno de los medicamentos más utilizados.

Por esta razón, la norma médica general indica tomar la menor dosis eficaz durante el menor tiempo posible. De este modo, la dosificación de 400 mg se consolida como la alternativa recomendada ante molestias habituales.

¿Cuál es la diferencia entre ibuprofeno y paracetamol?