Te despiertas con dolor de cabeza o de cuerpo y lo que haces luego seguro es lo mismo que la mayoría de las personas: tomar ibuprofeno cuando el dolor se vuelve molesto. Pero no todos saben que suelen tomar por igual el de 600 y el de 400 porque tienen el mismo efecto analgésico, pero uno de los dos duplica los efectos adversos.
Tomar ibuprofeno 600 alivia el dolor, pero tiene más consecuencias que el de 400: por qué y en qué se diferencian
Las personas suelen tomar ibuprofeno para aliviar algún dolor; sin embargo, hay uno que tiene duplicados los efectos adversos. ¿Cuál es la diferencia?
Estos efectos secundarios parecen mínimos e impactan principalmente en los aparatos digestivo, cardíaco y renal, por lo que es clave conocer cuáles son las diferencias y advertencias de los expertos.
Expertos en farmacia advierten: la dosis de 600 mg de ibuprofeno aumenta las complicaciones sin aliviar más el dolor
El ibuprofeno es uno de los medicamentos a los que más recurre la gente para aliviar problemas comunes como los dolores de cabeza, musculares o menstruales. Sin embargo, hay una percepción errónea sobre su uso y efecto, creyendo que utilizar una dosis mayor dará un alivio más potente o rápido.
Frente a esta equivocada costumbre, hay que saber que la presentación de 400 mg y la de 600 mg tienen exactamente la misma efectividad analgésica ante dolencias ocasionales, pero que aumentar la dosis no aporta un beneficio extra para calmar el dolor puntual.
La verdadera diferencia entre ambas no se trata de su eficacia, sino de los efectos adversos. Según el especialista, tomar la dosis de 600 mg duplica las posibilidades de sufrir efectos adversos en comparación con la opción de 400 mg. Dado que el ibuprofeno pertenece a los antiinflamatorios no esteroideos, su uso en concentraciones altas o por tiempo prolongado puede acarrear problemas serios que afectan principalmente al aparato gastrointestinal, al sistema cardiovascular y al rendimiento renal.
Por esta razón, la norma médica general indica tomar la menor dosis eficaz durante el menor tiempo posible. De este modo, la dosificación de 400 mg se consolida como la alternativa recomendada ante molestias habituales.
¿Cuál es la diferencia entre ibuprofeno y paracetamol?
- El ibuprofeno tiene efectos antiinflamatorios, mientras que el paracetamol no.
- El ibuprofeno puede irritar el estómago y el paracetamol tiene menos efectos secundarios gastrointestinales.
- El paracetamol es más usado para aliviar dolores leves, como dolor de cabeza o fiebre, sin involucrar la inflamación.
- El paracetamol suele ser más seguro para aquellas personas que toman otros medicamentos para problemas crónicos, dado que no interfiere tanto con otros tratamientos.
- En cambio, el ibuprofeno puede interactuar con ciertos medicamentos, especialmente aquellos que afectan la coagulación sanguínea.
En pocas palabras
- Ibuprofeno 600 mg: duplica efectos adversos sin mayor alivio del dolor que el de 400 mg.
- Diferencia clave: el ibuprofeno de 600 mg eleva el riesgo gastrointestinal, cardíaco y renal.
- Recomendación médica: usar la menor dosis eficaz (400 mg) por el menor tiempo posible.