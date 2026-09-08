Las farmacias de Mendoza se preparan para salvar vidas ante una emergencia cardíaca

"Con esto, buscamos que ambos espacios se consoliden de inmediato como zonas cardioprotegidas para sus profesionales, deportistas y visitantes", aseguró a radio Nihuil la presidenta del Colegio Farmacéutico de Mendoza, Beatriz Cucchi.

Capacitaciones ciudadanas y profesionales

Cucchi explicó que las farmacias son centros de salud de cercanía por excelencia. Por eso, el personal de las farmacias de la red recibirá capacitación continua en el manejo del desfibrilador y maniobras de soporte.

La idea es que la comunidad sepa que al entrar a una farmacia no solo hay un equipo, sino también profesionales entrenados para actuar en caso de crisis.

"Queremos acercar la tecnología de reanimación a la comunidad para responder a tiempo", aseguró Beatriz Cucchi. Canva

En cuanto al mantenimiento de los aparatos, Beatriz Cucchi indicó: "La empresa responsable realiza un monitoreo permanente y técnico de cada unidad. Se hacen inspecciones periódicas, control del estado del equipo y el reemplazo oportuno de baterías".

"Quien necesite usar el desfibrilador en una urgencia puede tener la absoluta certeza de que el dispositivo estará en óptimas condiciones de funcionamiento", añadió presidenta del Colegio Farmacéutico.