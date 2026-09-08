Las farmacias de Mendoza se preparan para salvar vidas ante una emergencia cardíaca

El Colegio Farmacéutico de Mendoza junto con el Instituto Nacional de Arritmias (Inadea), presentó el programa Mendoza Cardioprotegida, una iniciativa pionera orientada a transformar la provincia en un espacio seguro ante emergencias cardíacas. Será en diversas farmacias que contarán con desfibriladores externos automáticos (DEA), el uso de una aplicación móvil de geolocalización y la capacitación del personal para que actúen con rapidez ante episodios de paro cardiorrespiratorio.
El primer paso ya se llevó a cabo en la sede del COFAM, donde quedó instalado un equipo DEA. La institución también incorporó otro desfibrilador en su Centro Deportivo, ubicado en Guaymallén.
La implementación de desfibriladores en farmacias
"El viernes pasado dimos el puntapié inicial con las primeras colocaciones. Instalamos un desfibrilador en la sede del Colegio Farmacéutico y otro en el centro deportivo local" -en Guaymallén-.
"Con esto, buscamos que ambos espacios se consoliden de inmediato como zonas cardioprotegidas para sus profesionales, deportistas y visitantes", aseguró a radio Nihuil la presidenta del Colegio Farmacéutico de Mendoza, Beatriz Cucchi.
Capacitaciones ciudadanas y profesionales
Cucchi explicó que las farmacias son centros de salud de cercanía por excelencia. Por eso, el personal de las farmacias de la red recibirá capacitación continua en el manejo del desfibrilador y maniobras de soporte.
La idea es que la comunidad sepa que al entrar a una farmacia no solo hay un equipo, sino también profesionales entrenados para actuar en caso de crisis.
En cuanto al mantenimiento de los aparatos, Beatriz Cucchi indicó: "La empresa responsable realiza un monitoreo permanente y técnico de cada unidad. Se hacen inspecciones periódicas, control del estado del equipo y el reemplazo oportuno de baterías".
"Quien necesite usar el desfibrilador en una urgencia puede tener la absoluta certeza de que el dispositivo estará en óptimas condiciones de funcionamiento", añadió presidenta del Colegio Farmacéutico.
En pocas palabras
- Mendoza Cardioprotegida: el programa equipará farmacias con desfibriladores para emergencias cardíacas.
- Capacitación y tecnología: el personal de farmacias será entrenado en el uso de desfibriladores y una aplicación móvil.
- Primeros pasos: ya se instalaron equipos DEA en la sede del Colegio Farmacéutico y en su centro deportivo.