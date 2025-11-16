Fundación Grupo América entregó desfibriladores automáticos a la Municipalidad de Junín

“Este es un proyecto que nació en el concejo y que desde el Ejecutivo acompañamos con gestiones ante la Fundación Grupo América y el Ministerio de Salud. Incorporar estos dispositivos es una herramienta más para cuidar la vida de nuestros deportistas y vecinos”, enfatizó el jefe comunal.

IMG_2396 El intendente Mario Abed, destacó la labor conjunta que desde hace varios años realiza el municipio con la Fundación Grupo América en función del bienestar de la comunidad de Junín. Gentileza Municipalidad de Junín

Fundación Grupo América, presente en la prevención comunitaria

“Estamos acá diciendo presente, acompañando al intendente en un pedido muy concreto que eran tres desfibriladores para que los clubes de Junín sean cardioprotegidos. Y en este caso, como siempre decimos, la vulnerabilidad está asociada al riesgo de que cualquiera que esté practicando un deporte o compartiendo un ámbito social pueda tener un episodio de salud. Esperamos que nunca sea necesario utilizarlos, pero sí es fundamental que cuenten con la protección adecuada”. señalo Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América.

desfibriladores Junín (2) El actual legislador provincial y médico, Mario Ana y el cardiologo Martín Machado explicaron a representantes de los clubes beneficiados con la entrega de Fundación Grupo América, la importancia de contar con este tipo de equipamiento para atender emergencias cardíacas. Gentileza Municipalidad de Junín

Los tres equipos serán instalados en los polideportivos municipales de Ciudad (N°1 y Posta del Retamo) y La Colonia, espacios donde diariamente concurren cientos de vecinos. Su incorporación permitirá actuar con rapidez frente a posibles episodios de paro cardiorrespiratorio y muerte súbita reduciendo riesgos y fortaleciendo la seguridad de quienes practican actividades físicas.

Con esta acción, la Fundación Grupo América reafirma su compromiso con la salud, la prevención y la vida comunitaria, acompañando a los municipios de Mendoza en la construcción de espacios más seguros y preparados para proteger la vida.