Fundación Grupo América y el Municipio de Junín concretaron la entrega de tres desfibriladores automáticos externos (DEA) adulto/pediatricos, destinados al polideportivo Posta del Retamo, el Polideportivo N°1 y el estadio cubierto La Colonia, tres espacios clave para la práctica deportiva y la vida comunitaria del departamento.
Fundación Grupo América entregó desfibriladores automáticos a la Municipalidad de Junín
La iniciativa refuerza el compromiso con la salud y la protección de la comunidad
Un trabajo conjunto para cuidar la vida
El acuerdo fue firmado por la apoderada de la fundación, Margarita Viel, y el intendente Mario Abed, quien impulsó esta gestión con el objetivo de avanzar hacia espacios cardioprotegidos. La iniciativa contempla además un programa de capacitaciones en RCP y uso de DEA para personal municipal, delegados deportivos y profesores, garantizando una respuesta rápida y eficaz ante emergencias cardíacas.
“Nuestros polideportivos son espacios donde miles de niños, jóvenes y adultos se reúnen a diario. Incorporar estos dispositivos y capacitar al personal es una inversión directa en salud y prevención”, sostuvo Mario Abed intendente de Junín.
“Este es un proyecto que nació en el concejo y que desde el Ejecutivo acompañamos con gestiones ante la Fundación Grupo América y el Ministerio de Salud. Incorporar estos dispositivos es una herramienta más para cuidar la vida de nuestros deportistas y vecinos”, enfatizó el jefe comunal.
Fundación Grupo América, presente en la prevención comunitaria
“Estamos acá diciendo presente, acompañando al intendente en un pedido muy concreto que eran tres desfibriladores para que los clubes de Junín sean cardioprotegidos. Y en este caso, como siempre decimos, la vulnerabilidad está asociada al riesgo de que cualquiera que esté practicando un deporte o compartiendo un ámbito social pueda tener un episodio de salud. Esperamos que nunca sea necesario utilizarlos, pero sí es fundamental que cuenten con la protección adecuada”. señalo Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América.
Los tres equipos serán instalados en los polideportivos municipales de Ciudad (N°1 y Posta del Retamo) y La Colonia, espacios donde diariamente concurren cientos de vecinos. Su incorporación permitirá actuar con rapidez frente a posibles episodios de paro cardiorrespiratorio y muerte súbita reduciendo riesgos y fortaleciendo la seguridad de quienes practican actividades físicas.
Con esta acción, la Fundación Grupo América reafirma su compromiso con la salud, la prevención y la vida comunitaria, acompañando a los municipios de Mendoza en la construcción de espacios más seguros y preparados para proteger la vida.