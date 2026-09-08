La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó este martes los datos oficiales correspondientes a las pruebas PISA 2025.
Pruebas PISA: Argentina volvió a caer en el rendimiento escolar y retrocedió en todas las áreas
Se presentaron los datos globales de las Pruebas PISA. En la evaluación educativa el país retrocedió en Lectura, Matemática y Ciencias con respecto al 2022
La evaluación internacional reflejó un marcado retroceso en los conocimientos de los estudiantes argentinos de 15 años en Matemática, Lectura y Ciencias, lo que consolida sus puntajes más bajos en las últimas décadas.
Retroceso generalizado en las pruebas PISA de la OCDE
Los datos oficiales de las Pruebas PISA indicaron que el rendimiento escolar de la Argentina experimentó una reducción considerable en las tres áreas evaluadas en simultáneo. La delegación nacional obtuvo 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática.
El informe elaborado sobre la base de la muestra representativa nacional mostró caídas de 13 puntos en Ciencias, 12 en Lectura y 11 puntos en Matemática en comparación con las cifras alcanzadas en la edición 2022 de estas evaluaciones educativas.
Esta baja representa la serie histórica más crítica para el ámbito formativo local en Matemática. Asimismo, en Lectura y Ciencias se observan marcas similares a los registros obtenidos en el ciclo de evaluación del año 2006.
La amplia brecha del aprendizaje según las pruebas PISA
El estudio determinó que una gran proporción de los estudiantes argentinos finaliza la etapa obligatoria sin las competencias mínimas requeridas por los estándares internacionales. En el área de Matemática, el 76% de los alumnos de 15 años no logró resolver problemas o ecuaciones de nivel básico.
En los exámenes de Lectura y Ciencias, el 59% de los adolescentes no alcanzó el nivel 2, que constituye el piso mínimo de comprensión establecido por la OCDE. Además, el 48,8% de los evaluados en el país obtuvo un desempeño insuficiente en las 3 materias de forma simultánea. En contraposición, solo el 1,2% de los alumnos locales logró ubicarse en los niveles de excelencia.
Posición regional y global en las pruebas PISA
A nivel regional, el sistema educativo argentino se ubica en el octavo lugar entre 13 países de América Latina analizados dentro de la nómina. El listado latinoamericano en la disciplina de Lectura continúa liderado por Chile con 436 puntos, seguido por Uruguay con 423 y Costa Rica con 416. Brasil y México alcanzaron 408 puntos, Colombia 399, Perú 390 y Argentina cerró la lista de los países evaluados con 389 puntos.
En el panorama global, sobre un universo de 91 países y regiones participantes, la Argentina se ubicó en el puesto 62 en Lectura, en el casillero 71 en Ciencias y en el puesto 75 en Matemática. La muestra local abarcó a 11.093 estudiantes pertenecientes a 412 instituciones educativas públicas y privadas de todo el territorio nacional.
En pocas palabras
- Pruebas PISA 2025: Argentina registró un marcado retroceso en Lectura, Matemática y Ciencias, alcanzando sus puntajes más bajos en décadas.
- Brecha de aprendizaje: el 76% de los estudiantes de 15 años no alcanzó competencias mínimas en Matemática, según la OCDE.
- Posición regional: el país se ubicó octavo en Latinoamérica y en los puestos 62, 71 y 75 a nivel global en las tres áreas evaluadas.