Pruebas PISA: Argentina volvió a caer en el rendimiento escolar y retrocedió en todas las áreas

Pruebas PISA. Argentinas retrocedió en todas las áreas.

El informe elaborado sobre la base de la muestra representativa nacional mostró caídas de 13 puntos en Ciencias, 12 en Lectura y 11 puntos en Matemática en comparación con las cifras alcanzadas en la edición 2022 de estas evaluaciones educativas.

Esta baja representa la serie histórica más crítica para el ámbito formativo local en Matemática. Asimismo, en Lectura y Ciencias se observan marcas similares a los registros obtenidos en el ciclo de evaluación del año 2006.

La amplia brecha del aprendizaje según las pruebas PISA

El estudio determinó que una gran proporción de los estudiantes argentinos finaliza la etapa obligatoria sin las competencias mínimas requeridas por los estándares internacionales. En el área de Matemática, el 76% de los alumnos de 15 años no logró resolver problemas o ecuaciones de nivel básico.

Matemática, Lectura y Ciencias fueron evaluadas en las Pruebas PISA.

En los exámenes de Lectura y Ciencias, el 59% de los adolescentes no alcanzó el nivel 2, que constituye el piso mínimo de comprensión establecido por la OCDE. Además, el 48,8% de los evaluados en el país obtuvo un desempeño insuficiente en las 3 materias de forma simultánea. En contraposición, solo el 1,2% de los alumnos locales logró ubicarse en los niveles de excelencia.

Posición regional y global en las pruebas PISA

A nivel regional, el sistema educativo argentino se ubica en el octavo lugar entre 13 países de América Latina analizados dentro de la nómina. El listado latinoamericano en la disciplina de Lectura continúa liderado por Chile con 436 puntos, seguido por Uruguay con 423 y Costa Rica con 416. Brasil y México alcanzaron 408 puntos, Colombia 399, Perú 390 y Argentina cerró la lista de los países evaluados con 389 puntos.

En el panorama global, sobre un universo de 91 países y regiones participantes, la Argentina se ubicó en el puesto 62 en Lectura, en el casillero 71 en Ciencias y en el puesto 75 en Matemática. La muestra local abarcó a 11.093 estudiantes pertenecientes a 412 instituciones educativas públicas y privadas de todo el territorio nacional.